Работал няней, слушаю Rammstein и говорю с собой: Винник сделал откровенное признание

Олег Винник рассказал о любимой музыке

Олег Винник на заре своей музыкальной карьеры выступал в театрах в Германии, учился и подрабатывал детским воспитателем. Популярный украинский артист признался, что такая работа няней позволила зарабатывать деньги на билеты, чтобы ездить на прослушивания в мюзиклы.

Как отметил любимец всех "волчиц", дети здорово помогли ему поскорее овладеть немецким языком. Об этом певец рассказал в интервью "Вестям".

Винник вспомнил, как давал уроки музыки сыновьям одного знаменитого хирурга и профессора и присматривал за мальчиками.

"Учил их музыке, а они меня - немецкому языку. Сейчас один из этих парней уже женат, второй - успешный спортсмен", - рассказал артист.

Кстати, увлекается музыкант не только немецкой классикой, но также и роком. Винник признался, что является поклонником творчества группы Rammstein.

В список других иностранных исполнителей, которые интересны поп-певцу, входят также Imagine Dragons, Muse, Katy Perry.

"В телефон не закачиваю, но мне может понравиться абсолютно любой стиль: джаз, рок, поп или классика - главное, чтобы музыка доходила до моего сердца", - говорит Винник.

Рассказывая об эмоциях, которые он испытывает при прослушивании собственных хитов по радио, артист отметил как четкий профессиональный анализ каждого звука, так и просто наслаждение музыкой.

"Я не из тех людей, которые говорят: не ставьте мне мои песни, потому что они надоели. Так не должно быть, значит ты допустил рутину. Всегда есть над чем работать. Тысячи раз я пел веселую песню "Счастье". Но все равно иногда могу проронить слезу во время ее исполнения. И я не стыжусь этого, а наоборот наслаждаюсь. Если ты сам не любишь свои песни, как их полюбят зрители?" - задал риторический вопрос Олег.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Также он рассказал, как "отходит" от гастролей и концертов и раскрыл интересную "терапию".

"(Хочется) поспать, не смотреть на себя в зеркало и еще есть хорошая терапия - пообщаться с самим собой, ответить на вопросы, которые задаешь сам себе", - сказал Винник и добавил со смехом: "Главное не увлекаться этим".

Ранее сообщалось, что Олега Винника разнесли на "Танцах со звездами" - артист нарвался на критику за свой пасадобль из Житомира.

Также мы писали о том, что недавно Олег Винник развенчал мифы о собственной музыке.