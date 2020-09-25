Працював нянею, слухаю Rammstein і говорю з собою: Винник зробив відверте зізнання

Олег Винник розповів про улюблену музику

Олег Винник на зорі своєї музичної кар'єри виступав у театрах в Німеччині, навчався і працював дитячим вихователем. Популярний український артист зізнався, що така робота нянею дозволила заробляти гроші на квитки, щоб їздити на прослуховування в мюзикли.

Як зазначив улюбленець всіх "вовчиць", діти здорово допомогли йому скоріше оволодіти німецькою мовою. Про це співак розповів в інтерв'ю "Вістям".

Винник згадав, як давав уроки музики синам одного знаменитого хірурга і професора та наглядав за хлопчиками.

"Навчав їх музиці, а вони мене - німецької мови. Зараз один з цих хлопців вже одружений, другий - успішний спортсмен", - розповів артист.

До речі, захоплюється музикант не тільки німецькою класикою, але також і роком. Винник зізнався, що є шанувальником творчості групи Rammstein.

До списку інших іноземних виконавців, які цікаві поп-співаку, входять також Imagine Dragons, Muse, Katy Perry.

"У телефон не закачую, але мені може сподобатися абсолютно будь-який стиль: джаз, рок, поп або класика - головне, щоб музика доходила до мого серця", - каже Винник.

Розповідаючи про емоції, які він відчуває при прослуховуванні власних хітів по радіо, артист відзначив як чіткий професійний аналіз кожного звуку, так і просто насолоду музикою.

"Я не з тих людей, які кажуть: не ставте мені мої пісні, бо вони набридли. Так не має бути, значить ти допустив рутину. Завжди є над чим працювати. Тисячі разів я співав веселу пісню "Щастя". Але все одно іноді можу зронити сльозу під час її виконання. І я не соромлюся цього, а навпаки насолоджуюся. Якщо ти сам не любиш свої пісні, як їх полюблять глядачі?" - поставив риторичне питання Олег.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Також він розповів, як "відходить" від гастролей і концертів та розкрив цікаву "терапію".

"(Хочеться) поспати, не дивитися на себе в дзеркало і ще є хороша терапія - поспілкуватися з самим собою, відповісти на питання, які задаєш сам собі", - сказав Вінник і додав зі сміхом: "Головне не захоплюватися цим".

Раніше повідомлялося, що Олега Винника рознесли на "Танцях з зірками" - артист нарвався на критику за свій пасадобль з Житомира.

Також ми писали про те, що нещодавно Олег Винник розвінчав міфи про власну музику.