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Расслабленная Ребрик в юбке с пикантным разрезом заворожила нежностью и оставила послание

Новина українською →
Суббота 13 ноября 2021 16:37
Расслабленная Ребрик в юбке с пикантным разрезом заворожила нежностью и оставила послание Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольвия Агаркова

Лилия Рерик давно стала для поклонников синонимом неуемной энергичности и трудолюбия: она снимается в кино, играет в театре, ведет утреннюю программы и успевает заниматься личным блогом! Также звезда пробует свои силы в качестве дизайнера и даже создала вместе с украинским брендом One by One уже вторую совместную коллекцию под названием "In love".

Фото в одном из уютных и нежных образов Лилия поделилась в Instagram.

Ведущая надела белоснежный вязаный свитер с принтами-надписями и скомбинировала его с юбкой-миди миндального оттенка и высоким разрезом. Она довершила образ молочными лодочками. На фото заметно, как Лилия с улыбкой позируеет в комфортном аутфите и наслажлается моментом.

Расслабленная Ребрик в юбке с пикантным разрезом заворожила нежностью и оставила послание

Расслабленная Ребрик в юбке с пикантным разрезом заворожила нежностью и оставила послание

Расслабленная Ребрик в юбке с пикантным разрезом заворожила нежностью и оставила послание

Лилия Ребрик восхитила стильным и уютным образом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Всім затишних вихідних! Вдягайтесь тепло, дихайте свіжим осіннім повітрям, насолоджуйтесь сонцем, спіть досхочу, запасайтесь енергією на робочий тиждень і нехай Ваша осінь буде in love! Люблю кожного з вас - навіть хейтерів", - заверила ведущая.

Поклонники телезвезды тут же по достинству оценили ее уютные и соблазнительные луки.

  • Лилечка, вы очень нежная и красивая на этих фото!
  • Какая нежность, шикарный образ
  • Красота
  • Очень нежный и красивый образ. Класс
  • Очень красивая, жизнерадостная и искренняя

Напомним, что ранее Лилия Ребриык высказалась о локдауне в столице и каратине в стране, а также вспомнила об ограничениях и назвала современные реалии "страшными и одновременно страшно интересными".

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