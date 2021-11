Расслабленная Ребрик в юбке с пикантным разрезом заворожила нежностью и оставила послание

Лилия Рерик давно стала для поклонников синонимом неуемной энергичности и трудолюбия: она снимается в кино, играет в театре, ведет утреннюю программы и успевает заниматься личным блогом! Также звезда пробует свои силы в качестве дизайнера и даже создала вместе с украинским брендом One by One уже вторую совместную коллекцию под названием "In love".