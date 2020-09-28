Растет не по годам: Роузи Хантингтон-Уайтли показала красавца сына от Джейсона Стетхэма

Модель показал редкое фото сына

Роузи Хантингтон-Уайтли стала мамой в еще в 2017-м году. Но своего первенца от знаменитого голливудского актера Джейсона Стетхэма британская супермодель старается скрывать от посторонних глаз. На ее странице в сети Instagram малыш появляется только со спины или в профиль. Даже в исчезающих сториз Джек Оскар, как назвала сына пара, фигурирует только в ракурсах, где его практически невозможно рассмотреть. 24-го июня сыну звездной пары исполнилось 3 года, и только сейчас заботливая мама стала немного менее строгой, давая фолловерам полюбоваться их ребенком.

Роузи с сыном (фото: instagram.com/rosiehw)

В профиле модели в последнее время очень часто можно увидеть Роузи на прогулках с сыном. Сейчас модель много внимания уделяет семье и своему бизнесу. А вот от разъездов, многочисленных съемок и выходов на подиумы отказалась. Соответственно и новых фото Джека в блоге модели стало больше.

Последнее из них она запостила несколько часов назад. Модель позирует в кресле возле камина, а малыш расположился рядом с мамой на полу. Несмотря на то что он вновь отвернулся от камеры, поклонники смогли отметить, как заметно подрос ребенок и какой он милый. "Это так мило", "Ох, Джек стал такой большой! Время летит", "Очень хорошее воскресенье", "Изумительная красота", – пишут фанаты, которые наравне с ребенком оценили и его знаменитую маму.

Что не удивительно – Роузи была одета, как всегда стильно. Модель примерила длинный жакет бежевого оттенка, а в руки взяла трендовую сумочку от Balmain.