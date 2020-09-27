ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Растет настоящий мужчина: Влад Топалов умилил трогательным моментом с сыном

Новина українською → Воскресенье 27 сентября 2020 09:57
Растет настоящий мужчина: Влад Топалов умилил трогательным моментом с сыном Влад Топалов с сыном (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)
Автор: Ольвия Агаркова

Певец поделился вдохновляющими высказываниями о жизни и любви

Влад Топалов обожает сыночка Михаила (в семье мальчика часто называют Майкл) и свою энергичную жену Регину Тодоренко, которая не привыкла сидеть на месте. Певец часто публикует на странице в Instagram кадры с самыми родными и близкими и делиться с поклонниками своими рассуждениями, взглядами на жизнь и отношению, личной философией, находя отклик у подписчиков.

Так, Влад показал черно-белое фото с сыном на руках. Певец позирует, стоя спиной к фотографу, а мальчик выглядывает из-за плеча папы. Влад целует Майкла в висок, а он крепко держится за папино надежное плечо. Снимок он сопроводил топ-15 вдохновляющих цитат известных людей о любви, счастье и жизни.

Поклонники взяли на заметку мудры слова, бережно собранные Владом в едином посте, и восхитились фото папы и сыночка.

Растет настоящий мужчина: Влад Топалов умилил трогательным моментом с сыном

Влад Топалов растрогал черно-белым кадром с сыном (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

  • Вы классный, счастья вам и вашему сыночку
  • Обалденно!
  • Фотография и мальчики на ней просто великолепны. Счастья и терпения вам
  • Хорошо, что ты нашел свое счастье
  • Шикарно
  • Растет настоящий мужчина
  • Это круто

К слову, Влад с сыном остались дома вдвоем, ведь Регина снова отправилась в путешествие вместе с командой "Орел и Решка" и занята на съемках. Как-то ведущая сказала, что видит себя активной мамой и не собирается сбавлять темпы, при этом она обожает детей и намерена родить мужу еще малышей.

Напомним, что ранее Регина Тодоренко показала счастливое фото с сыночком Майклом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Влад Топалов
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Катастрофа АН-26 в Чугуеве: что известно о причинах трагедии
РБК-Украинаинформационное агентство Катастрофа АН-26 в Чугуеве: что известно о причинах трагедии