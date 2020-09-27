Растет настоящий мужчина: Влад Топалов умилил трогательным моментом с сыном
Певец поделился вдохновляющими высказываниями о жизни и любви
Влад Топалов обожает сыночка Михаила (в семье мальчика часто называют Майкл) и свою энергичную жену Регину Тодоренко, которая не привыкла сидеть на месте. Певец часто публикует на странице в Instagram кадры с самыми родными и близкими и делиться с поклонниками своими рассуждениями, взглядами на жизнь и отношению, личной философией, находя отклик у подписчиков.
Так, Влад показал черно-белое фото с сыном на руках. Певец позирует, стоя спиной к фотографу, а мальчик выглядывает из-за плеча папы. Влад целует Майкла в висок, а он крепко держится за папино надежное плечо. Снимок он сопроводил топ-15 вдохновляющих цитат известных людей о любви, счастье и жизни.
Поклонники взяли на заметку мудры слова, бережно собранные Владом в едином посте, и восхитились фото папы и сыночка.
Влад Топалов растрогал черно-белым кадром с сыном (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)
- Вы классный, счастья вам и вашему сыночку
- Обалденно!
- Фотография и мальчики на ней просто великолепны. Счастья и терпения вам
- Хорошо, что ты нашел свое счастье
- Шикарно
- Растет настоящий мужчина
- Это круто
К слову, Влад с сыном остались дома вдвоем, ведь Регина снова отправилась в путешествие вместе с командой "Орел и Решка" и занята на съемках. Как-то ведущая сказала, что видит себя активной мамой и не собирается сбавлять темпы, при этом она обожает детей и намерена родить мужу еще малышей.
Напомним, что ранее Регина Тодоренко показала счастливое фото с сыночком Майклом.