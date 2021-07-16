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Разбитые колени, локти и плечо: Димопулос серьезно покалечилась во время отпуска во Франции

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Франция, Пятница 16 июля 2021 19:54
Разбитые колени, локти и плечо: Димопулос серьезно покалечилась во время отпуска во Франции Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
Автор: RBC.UA

Санта Димопулос недавно вернулась после продуктивного отдыха и практичеки сразу отправилась с мужем и семьей во Францию. Правда, сын знаменитости со звездной мамой не поехал – мальчик остался в Киеве. Санта успела побывать на одном из самых громких светских событий в мире – Каннском кинофестивале и выгулять роскошное алое платье. Правда, со знаменитостью приключилась неприятноть – она упала во время пробежки и серьезно травмировалась.

Об инциденте Димопулос рассказала на личной странице в Instagram.

Так, во время пробежки по скалистой местности в окрестностях известного курорта Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном берегу Санта упала и получила увечья. Она наглядно показала травмы на видео.

Знаменитость оговорилась, что перед пробежкой интуитивно почувствовала, что может упасть, хотя ранее с ней такого не происходило.

"Это удивительно. "Упаду и придется маскировать раны". Интуиция? Нет худа без добра - с обрыва не свалилась, голову не повредила и, обычно, после такого происходит что-то очень прекрасное и волшебное", - считает Санта.

Напомним, что ранее Санта Димопулос очаровала милым фото с мужем и доченькой.

К слову, знаменитость часто делится с поклонниками размышлениями о жизни и самодостаточности, учит как принять и полюбить себя, раскрыть внутренний потенциал и женское начало.

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Санта Димопулос
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