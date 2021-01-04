Как разгрузиться после праздников: советы и табу от диетолога

Щедрое застолье и обилие вкусной и не всегда полезной еды в праздничные дни, и вот уже лишние кило осели в проблемных зонах. Спасение многие находят в разгрузочных днях, но как это работает и стоит ли вообще их делать? На эти вопросы ответила диетолог Альбина Комиссарова.

На странице в Instagram она рассказала, что собой представляет и как должна выглядеть разгрузка организма.

Разгрузочный день - режим питания, который подразумевает ограничение по калорийности и/или по питательным веществам, определенным продуктам.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нужен ли разгруз после Нового года? Нет, изначально разгрузочные дни были придуманы в лечебных целях (при отравлении, например, или после операции).

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Нет, потому что перепад с 5000 калорий на 900 будет слишком резкий! Плюс формирование запретов - формирование ограничительного поведения. Нет никакой запретной еды, после которой нужен "детокс". Плюс 2 кг, которые вы набрали, это не жир! Это вода, которая очень быстро уйдет в течение следующей недели.

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Лучшее, что можно сделать - это вернуться к прежнему здоровому, полноценному питанию.

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Если все равно хочется сделать разгруз. Сделайте себе вегетарианский день на неделе. Это поможет чувствовать себя "легче" психологически.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кому нельзя делать разгруз? Если у вас заболевания в стадии обострения, детям, под контролем врача в период беременности и кормления, при анемии, недостатке массы тела.

Напомним, что ранее фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, как сохранить форму во время праздничных застолий.

К слову, диетолог Инна Раилко научила вкусно есть за праздничным столом и не прибавлять в весе.