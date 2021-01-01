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Сохранить фигуру: специалист рассказала, как не добавить пару лишних кило после праздников

Новина українською → Пятница 01 января 2021 18:29
Сохранить фигуру: специалист рассказала, как не добавить пару лишних кило после праздников Талия не расплывется (фото: pixabay.com)
Автор: Lite

Известный украинский тренер Анита Луценко уверена: даже самый вкусный новогодний стол не оставит следов на талии, если придерживаться простых правил.

Во-первых, нужно не забывать о тренировках, а во-вторых, она рекомендует перед новогодним, или любым другим сытным ужином, съедать порцию просто зеленого салата, рецепт - здесь.

А вот еще несколько полезных советов, которыми поделилась диетолог и косметолог в одном лице в своем блоге: чтобы воспоминания о вечеринке остались у в памяти, а не на талии.

  • Пусть угощение отличается от повседневного не так количеством, как качеством. Включите в меню больше блюд из рыбы: если запечь ее в духовке, добавив укроп и чеснок, в блюде будет минимум жира.
  • Побольше овощей и легких закусок на столе. А еще такое разнообразие поможет сделать застолье красочным и, главное, полезным для здоровья. Выбирайте салат, помидоры, огурцы, красный перец, зелень.
  • Не забывайте про натуральные пряности: перец, чеснок, хрен, аджика, цедра цитрусовых. Они могут стать прекрасной альтернативой жирному майонезу.
  • Готовьте десерты из фруктов. Торты и жирные пирожные - это, конечно вкусно. Но не менее вкусными будут торты из киви, запеченные в духовке яблоки с орехами, желе или десерт из замороженного йогурта и ягод.
  • Ошибка! Также помните, доедать остатки после праздника, "чтобы не испортилось" - не круто. Не стоит использовать свой организм в качестве утилизатора.

Сохранить фигуру: специалист рассказала, как не добавить пару лишних кило после праздниковСпасаем фигуру изысканными блюдами (фото: pixabay.com)

Напомним, новогодним десертом из киви поделилась украинская актриса Ольга Сумская: такую елочку приготовить легко и просто, а вся семья будет в восторге.

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