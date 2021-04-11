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Разрушает женскую психику: Джамала резко поставила на место недовольных ее формами

Автор: Lite

Джамала девять месяцев назад стала мамой во второй раз и публично призналась что садиться на диету, а также щедро поделилась своей схемой питания с поклонницами и детально рассказывала о личных достижениях. Оказалось, артистке пришлось нелегко. Ведь она столкнулась с критикой в свой адреса, что очень ее расстроило. По этому поводу Джа решила высказаться публично.

На странице в Instagram звезда опубликовала развернутый пост на тему бодишейминга.

Артистка сопроводила свою вдохновляющую речь в поддержку мам с малышами эффектной фотосессией в блестящем комплекте, который сел как влитой.

Джамала призналась, что после вторых родов ей пришлось столкнуться с бодишеймингом в сети. Кто-то мог бы сказать, что публичная личность должна быть готова к критике в свой адрес, но артистка с этим не согласна.

"Мне хотелось бы быть красивой, доброй артисткой, женой, мамой, но, прежде всего, нравиться себе. И, если действительно хочу постройнеть (не похудеть!), то для себя, потому что мне хочется вернуться к привычной для меня веса. Не успела я родить, как начала наталкиваться на комментарии, что мне время похудеть, "что я себе думаю и чего это я жру?", "Все ГВ худеют, а ты чего набираешь?" и т.д. И очень много именно женщин писали все это! Меня это очень огорчает. Неужели нет женской солидарности?" - спросила расстроенная артистка.

Джамала постепенно и грамотно худеет без вреда для организма (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Она призналась – ее раздражают блогерши, которые через две недели после родов позируют с плоским животом. По словам артистки, это разрушает женскую психику.

Джамала привела в качестве примера знаменитую модель, которая хвасталась стройными формами через пару дней после родов и нарвалась на шквал критики. У среднестатистической женщины, по мнению Джамалы, может быть сосем не такое строение тела, и даже через полгода она будет стесняться показать свою далекую от идеала фигуру.

Джамала призвала женщин поддерживать друг друга, а не критиковать (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Вы можете со мной не согласиться. Сказать, что это наоборот мотивирует. Да, но я говорю именно о перегибы, о публичной жестокость. Хорошо, если есть сильное плечо, что взбодрит, скажет, что все это ерунда и "Ты теперь красавица". А если нет?" - написала артистка и призвала женщин не быть "слишком инстаграмными".

Напомним, что ранее Джамала неожиданно стала блондинкой и ее сравнили с мировой знаменитостью.

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