Развод ей на пользу: Ким Кардашьян в мини-юбке и кроп-топе отправилась на вечеринку

Ким Кардашьян отправилась на вечеринку в стильном наряде, который сделал ее фигуру просто совершенной.

Бизнесвумен надела белоснежный кроп-топ с вырезом на спине и мини-юбку, которые отлично сели на ее фигуру песочные часы. Дополнили лук босоножки на шпильке, украшенные на икрах "змейками". Волосы, которые уже отросли ниже пояса, Ким распустила. А в макияже предпочла выделить глаза: 40-летняя знаменитость использовала накладные ресницы, а также подобрала тени коричневых оттенков для эффекта максимально "распахнутых" глаз.

Ким Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда на фото позирует, показав себя со всех сторон. Выглядит она веселой и беззаботной. Сеть поспешила оставить свои комментарии под радостными снимками. Многие отметили, что свобода, которую она обрела после расставания с Канье Уэстом, ей пошла на пользу.

"Ты выглядишь такой счастливой", "Удивительная", "Вау", "Пригласи меня с собой в следующий раз", "Королева", "Одинокая Ким - лучшая Ким", "Когда вы покидаете токсичную жизнь, сияние потрясающее", "Красотка! Всегда сногсшибательная малышка!", "Ким, ты выглядишь на 20", - поддержали ее фолловеры.