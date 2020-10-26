Развод Позитива, откровения Ксении Мишиной и другие скандалы недели

Самые скандальные события недели от мировых знаменитостей

Знаменитости подготовили массу новых поводов говорить о себе. Какие скандальные высказывания, слухи и интриги всколыхнули сеть за последнее время, читайте в нашем обзоре.

Ксения Мишина резко высказалась о претендентах на сердце в шоу "Холостячка"

Ксения Мишина, которая стала главной героиней нового шоу на канале СТБ "Холостячка", уже успела познакомиться с претендентами на свое сердце. А также виртузно "считать" их намерения. В своем блоге телезвезда поделилась впечатлениями от первого эфира: "Что сказать?! На протяжении вчерашнего знакомства, меня обуревали разные чувства, но что с уверенностью могу сказать, я не сомневалась. Почему-то, несмотря на все неестественные условия, камеры и такое количество мужчин, моя интуиция так усилилась! Чувства и мотивы других были кристально очевидными для меня, я прям, как детектор, считывала неестественность или, наоборот, истинное волнение! Напишите свое мнение! Как вам? У вас уже есть фаворит?". Фанаты звезды высказали свое мнение о парнях. Причем большинство посчитали, что среди них нет достойного такой женщины.

Ксения Мишина на первом эфире (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Надя Мейхер рассказала, не вредят ли танцы замужеству

Надежда Мейхер рассказала поклонникам, как реагирует муж на ее участие в популярном шоу Танцы со звездами 2020. Во время одного из прямых эфиров в Instagram экс-участница группы "ВИА Гра" рассказала о личной жизни и отношениях с партнером по проекту Кириллом Васюком. Оказалось, что супруг Михаил Уржумцев во всем поддерживает Надю. Более того – пока красавица-жена покоряет паркет, он взял на себя заботу о доме и детях. Также звезда откровенно ответила на вопрос об отношениях с партнером. "Для меня танец - не набор движений. Для нас с Кирилом танец - это нечто больше, чем просто танец. Это история, эмоция, ощущения. Но не больше - не надейтесь", - отметила Надежда.

Надя Мейхер откровенничает о личной жизни (фото: instagram.com/nadyameiher)

Позитив заговорил о разводе

Алексей Завгородний (Позитив) дал повод говорить о серьезном разладе в его семье. Так, певец стал участником программы "Життя відомих людей", где первым делом опроверг слухи о романе с партнершей по сцене Юлией Сахневич. По словам артиста, на паркете все играют любовь, и это ничего не значит. А вот когда речь зашла о супруге исполнителя Анне Андрийчук, он не смог сдержать слез. При этом музыкант отказался комментировать слухи о разводе с женой и отметил, что нынешний год "со всеми событиями" стал для него самым сложным в жизни. Также Позитив рассказал, что невероятно благодарен жене за постоянную поддержку и веру в него, а также готов ей поставить памятник при жизни. Правда, после слухи о конфликте развеяла Настя Каменских, которая в своем посте поблагодарила Лешу и Аню за общее веселое времяпрепровождение.

Алексей заговорил о разводе (фото: instagram.com/positiff)

Певица Адель рассказала о личной жизни

Певица Адель сейчас на слуху – за последний год в жизни звезды произошел ряд событий, которые буквально перевернули ее с ног на голову. Исполнительница развелась с мужем, виртуозно похудела, а также примерила на себя новую роль телеведущей. К тому же звезда заставила мир говорить о своем новом романе с рэпером Skepta. Но, как оказалось после первого эфира шоу Saurday Night Live, в личной жизни певицы все по-прежнему. Адель также выступила на проекте, изобразив себя на шоу "Холостяк". Она представилась и всячески пыталась расположить к себе главного героя, исполняя ему песни и отгоняя других девушек. Такой сюжет уверил фанатов: Адель намекает, что все еще одинока и ищет спутника жизни.

Адель развеяла слухи о новом романе (фото: instagram.com/adele)

Напомним, ранее своими поступками заставили о себе говорить Остапчук, Дорофеева и Винник.