Ксения Мишина высказалась о знакомстве с претендентами в шоу "Холостячка": все было очевидно
Актриса призналась, что хорошо чувствовала настоящие эмоции участников шоу
23 октября состоялась премьера нового шоу "Холостячка" в котором украинская актриса Ксения Мишина будет выбирать себе возлюбленного из 16 претендентов. В течение первого эфира девушка знакомилась с мужчинами, из которых она впоследствии выбирала претендентов для более близкого знакомства. Каждый из них пытался удивить знаменитость и тронуть ее сердце. Что думает по поводу первого эфира шоу "Холостячка" сама главная героиня – читайте ниже.
Как написала Ксения Мишина в своем Instagram, она хорошо прочувствовала каждого из претендентов на ее сердце.
"На протяжении вчерашнего знакомства меня обуревали разные чувства, но что с уверенностью могу сказать - я не сомневалась. Почему-то несмотря на все неестественные условия, камеры и такое количество мужчин, моя интуиция так усилилась! Чувства и мотивы других были кристально очевидными для меня, я прям как детектор считывала неестественность или наоборот истинное волнение!" – признается актриса.
Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
В комментариях поклонники Мишиной уже называют своих фаворитов. Некоторые считают, что среди претендентов достойных пока не увидели.
- Оооооххх, моя дорогая, ты конечно Королева среди этих мужчин. Пока мне непонятно кто действительно тебя достоин.
- Первый выпуск просто супер. Вы очень красивая и искренняя. Мои фавориты ребята из "Лиги Смеха".
- Скорее всего Назар, ну еще тот рыженький, который песню спел. Мне кажется, Вы симпатичны друг другу!
- Парни для тебя слабые (((Не смотрела до конца и смотреть не буду.
Скриншоты
Напомним, ранее мы писали, что участник "Холостячки" совершил странный поступок в первом эфире. Девушка не оценила шаг со стороны претендента на ее сердце.
Ранее мы также писали, что главная холостячка страны Ксения Мишина откровенно рассказала, что для нее любовь.