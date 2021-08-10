Реки вина и лишние килограммы: Каменских рассказала о своих методах расслабления

Настя запечатлена во время морской прогулки в ярком летнем образе. На ней - яркий топ горчичного оттенка, который она завязала под грудью, а также длинная белая юбка с завышенной талией. Завершают лук массивные солнцезащитные очки и терракотовая помада.

Настя Каменских рассказала, как расслабляется на отдыхе в Хорватии (фото: instagram.com/kamenskux)

Исполнительница поделилась, что ей пришлось учиться расслабляться, и рассказала о своих успехах на этом поприще в Хорватии.

"Я не умею расслабляться. Мне приходится этому учиться. И у меня уже есть успехи - это бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов и безграничный смех. Что ж, осталось теперь найти в этом всем баланс и свою идеальную средину", - отметила Каменских.

Фолловеры оставили певице немало комплиментов и отметили, что ее способ расслабления не так уж плох.