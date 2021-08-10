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Реки вина и лишние килограммы: Каменских рассказала о своих методах расслабления

Автор: Марина Настевич

Настя Каменских сейчас отдыхает в Хорватии в компании любимого мужа Потапа, своей и его мамы, а также лучшей подруги. Компания весело проводит время, гуляя по живописным городкам и изучая побережье на яхте. При этом певица рассказала, что не очень умеет расслабляться.

В своем Instagram звезда поделилась яркими фото и откровенным признанием о себе.

Настя запечатлена во время морской прогулки в ярком летнем образе. На ней - яркий топ горчичного оттенка, который она завязала под грудью, а также длинная белая юбка с завышенной талией. Завершают лук массивные солнцезащитные очки и терракотовая помада.

Настя Каменских рассказала, как расслабляется на отдыхе в Хорватии (фото: instagram.com/kamenskux)

Исполнительница поделилась, что ей пришлось учиться расслабляться, и рассказала о своих успехах на этом поприще в Хорватии.

"Я не умею расслабляться. Мне приходится этому учиться. И у меня уже есть успехи - это бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов и безграничный смех. Что ж, осталось теперь найти в этом всем баланс и свою идеальную средину", - отметила Каменских.

Фолловеры оставили певице немало комплиментов и отметили, что ее способ расслабления не так уж плох.

  • Ну так вы судя по вашему тексту - отлично расслабляетесь! Вино и смех. Все как надо!
  • Роскошная женщина
  • На этом фото прекрасно все, а вы Настенька на правильном пути и займитесь танцами, это очень расслабляет
  • Умница, так и надо, давать себе расслабиться и полностью отключиться от реальности
  • У вас Чудова фігура, про неї мільйони мріють, тому вам давно вже можна розслабитися
  • Красотка
  • Настрій передається навіть через фото
  • Настя, вы такая красивая, причём красота абсолютно естественная! А волосы какие шикарные
  • Просто красотка! Учусь у Вас фотографироваться

Напомним, ранее Потап признался в любви своей королеве Каменских и показал романтическое фото с женой.

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Настя Каменских