Рекордсмен Украины претендует на любовь "Холостячки": зрители в восторге

Андрей Хветкевич - фридайвер мирового класса, действующий шестикратный рекордсмен Украины в трех из четырех глубинных дисциплин по фридайвингу: FIM, CWTB, CNF. Первый Национальный рекорд Украины Андрей Хветкевич установил 16 июля 2018 на международных соревнованиях Vertical Blue. Он погрузился в воду на 66 метров, что было на 1 метр глубже предыдущего рекорда. А уже через 10 дней побил свой собственный рекорд, нырнув в той же дисциплине на 71 метр.

Андрей стал первым индивидуальным спортсменом, который представляет две разные страны: Украину по версии AIDA и США по версии CMAS. Он побил несколько рекордов по фридайвингу в США и в Украине. Его рекорды были официально зафиксированы организациями AIDA и CMAS.

Андрей - один из самых сильных участников шоу (видео: instagram.com/diveeasy)

Помимо спорта, Андрей также занимается развитием своего блога, участвует в съемках брендов в качестве модели и много путешествует. В его Instagram 1,2 млн фолловеров, которые с восторгом восприняли его желание попробовать себя в роли участника шоу "Холостяк".

"Классс. Никогда не смотрела. Но с Вами - буду! Надеюсь ожидания оправдались, потому что мы без Вас скучали!", "Покоритель не только морей и океанов, а и женских сердец", "Прикольно))) Честно не хотела смотреть это шоу, но так как вы там будете, теперь буду смотреть... Жду с нетерпением", - пишут фанаты Андрея. Что ж, шоу будет жарким!

Андрей Хветкевич - покоритель сердец (фото: instagram.com/diveeasy)