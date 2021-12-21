Репяхова рассекретила причину слез и громкого скандала с Павликом: готов работать с психологом

"Моему мужу в течение лет внушали, что он виновен во всех грехах. В несостоятельности, в несамостоятельности другого человека "виноват" мой муж. И даже в смерти своего сына. С этим очень тяжело жить. Виктор Павлик очень мнительный человек и другой человек это прекрасно знает и давит на его слабые места", - отметила Репяхова.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Артист хочет и готов меняться, поэтому даже согласился поработать с психологом.

"Виктор Павлик слишком добрый, и другой человек этим пользуется. А я не могу на это смотреть спокойно. Но мы справимся! Ради Мишеньки. Муж мне пообещал, что в нашей жизни больше не будет зла", - добавила Екатерина.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Репяхова также опубликовала фото с мужем и сыном на руках и заверила, что никогда ничего плохого о муже не скажет, даже если они разведутся.

"Потому что он папа Мишеньки. Потому что он добрый, сопереживающий и заботливый. И это я говорю тогда, когда вся обида в моей душе еще не прошла!" - резюмировала жена музыканта.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)