UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Репяхова в слезах заявила о возможном разводе с Павликом на фоне скандала с его бывшей: очень обидел

Автор: Styler

27-летняя жена и концертный директор 55-летнего Виктора Павлика, Екатерина Репяхова недавно рассказала, что решила бороться с его бывшей супругой Ларисой Созаевой в правовой плоскости, и даже составила с юристом исковое заявление, но идея девушки не увенчалась успехом.

В Instagram Stories она рассказала о ссоре с мужем на фоне скандалов с его бывшей супругой.

Екатерина заявила, что суд отклонил ее иск против экс-супруг Павлика. Она пояснила причину возврата заявления.

"Нужно фразу перевести на украинский и дописать сумму затрат по иску. Но сейчас перед Новым годом возвращают всем. С адвокатом все исправим", - оптимистично заверила Репяхова.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Также четвертая жена музыканта добавила, что позже расскажет детали судебного дела после его завершения.

"Я бы хотела чтобы люди узнали правду. А еще хотела бы, чтобы человек понес наказание", - написала Екатерина ссылаясь на статью законодательного акта.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Отвечая на вопросы подписчиков, Репяхова заверила, что у нее отличный настрой: "Когда убедилась, кто шлет ботов, стало спокойно, очевидно и уже не страшно".

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Позже Екатерина опубликовала кадры, где она плачет, и пояснила, что спровоцировало слезы и расстройство.

"Меня очень обидел мой муж. И я не уверена, что мы после этого будем с ним вместе. Я в этой войне одна!" — написала она.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Напомним, что жена Павлика, Екатерина Репяхова пожаловалась на негатив в сети и рассказала, как это мешает ее блогерской работе.

Читайте LITE в Google News
Виктор ПавликЕкатерина Репяхова