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Рианна беременна: певица и ее бойфренд A$AP Rocky ждут первенца

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Понедельник 31 января 2022 18:02
Рианна беременна: певица и ее бойфренд A$AP Rocky ждут первенца Рианна и A$AP Rocky (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

33-летняя певица и бизнесвумен засветила животик во время прогулки со своим парнем в прошлые выходные.

На снимках, сделанных папарацци, певица не скрывает беременность. Она гуляет в расстегнутом ярко-розовом плаще и рваных джинсах, спущенных на талии. На шее у нее висят длинные бусы с крестом и драгоценными камнями, которые живописно спускаются на живот.

На одной из фотографий A$AP Rocky трогательно целует будущую маму в лоб, пока они наслаждаются снежной прогулкой на свежем воздухе. Выглядят будущие родители счастливыми умиротворенными.

Напомним, еще в мае A$AP Rocky рассказал прессе о романе с Рианной, назвав ее "любовью всей его жизни". Когда его спросили, каково это быть в отношениях, он сказал: "Намного лучше. Намного лучше, когда у тебя есть "единственная". Она составляет, наверное, миллион других. Я думаю, когда вы знаете, вы знаете. Она Единственная".

Что касается отцовства, 33-летний A$AP Rocky сказал, что мечтает о семье: "Я думаю, что я был бы невероятным, удивительно прекрасным отцом".

Рианна же, которая в 2020-м году рассталась с миллиардером Хасаном Джамилем, с которым встречалась три года, ранее также рассказывала о планировании семьи. Девушка подчеркнула, что не намерена больше терять времени, так как жизнь коротка.

"Сейчас происходит то, что я возвращаюсь к черно-белому восприятию жизни. Моя серая зона заканчивается. Я знаю, что захочу жить по-другому", – добавила она, сказав, что в ближайшие 10 лет планирует "трое или четверо" детей, независимо от того, есть у нее партнер или нет.

Раннее мы писали про самые провокационные образы Рианны в нижнем белье.

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