Ризатдинова раскрыла детали романа с Мельником: хочется чувствовать себя девочкой

Новость о звездном романе Анны Ризатдиновой и Сергея Мельника взорвала украинский шоу-бизнес.

Пара не спешит делиться всеми подробностями своих отношений. Но гимнастка все же приоткрыла некоторые секреты. Например, Анна рассказала, что они с Сергеем лишь недавно начали встречаться. А свело их вместе шоу "Танцы со звездами", до которого влюбленные даже не были знакомы.

"Когда был эфир на тему "Вечер выпускников", мы всю неделю провели вместе за подготовкой номера. Конечно, танец в целом сближает, а тут еще и два спортсмена. Поэтому быстро нашли общий язык. Затем появилась симпатия, что-то особенное между нами. А на следующий эфир, где все танцевали семьями, Сергей снова меня пригласил. Это было довольно неожиданно и приятно, просто не могла отказаться. Получила удовольствие, танцуя с Сергеем и проводя время вместе, даже в тренировочном зале", - рассказала Ризатдинова в комментарии Новому каналу.

Анна Ризатдинова на шоу "Хто зверху?" (фото: пресс-служба Нового канала)

Из-за напряженного графика обоих звезд их свидания проходили в нестандартных условиях.

"Первые два свидания у нас происходили в тренировочном зале. Для спортсменов это обычное дело. Бывало так, что я приезжала к Сергею с кофе и едой, чтобы поддержать", - поделилась гимнастка.

Анна признается, что с экс-игроком "Черноморца" чувствует себя защищенной и спокойной. Она ценит в своем избраннике настоящий мужской характер.

"В Сергее мне нравится то, что он спортсмен. Я в целом с уважением отношусь к ним. Но почему-то всегда скептически воспринимала футболистов, но жизнь расставила все по-другому. Мне нравится, что я чувствую себя в надежных руках, ощущаю понимание. Конечно, то, что Сергей красивый и сексуальный, привлекает, но я на такие вещи уже обращаю внимания меньше и смотрю глубже. Он излучает надежность и внушает доверие. Рядом с Сергеем хочется чувствовать себя девочкой, с ним я не та Аня, которая прошла Олимпийские игры, и мне это нравится", - говорит девушка.

Что получится из романа с участником шоу "Холостяк", Анна не загадывает.

"О совместном будущем мы пока не думаем, не забегаем вперед и советуем всем этого не делать. Как показывает практика, ничего хорошего из этого не получается. Нужно просто наслаждаться каждым моментом, каждой секундой", - резюмировала спортсменка.

Ранее Мельник рассказал, знаком ли он с трехлетним сыном Анны Романом.

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