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Яркая и жаркая: роскошная Ефросинина в блестящем наряде раззадорила сеть выпадом с сторону Фреймут

Автор: Lite

Ведущая блистала в роскошном вечернем наряде

Блистательная Маша Ефросинина стала ведущей балкона четвертого прямого эфира проекта Танцы со звездами 2020", который состоялся 20 сентября. Она блестяще справилась с поставленной задачей и непринужденно общалась со звездными парами. Кроме того, Маша поразила своим роскошным образом, а фото с шикарном вечернем туалете разместила настранице в Instagram.

Так, ведущая выбрала платье в пол с пикантным разрезом от бренда Maison d'Angelann. Она собрала волосы в высокую прическу, а в качестве аксессуаров предпочла свисающие серьги.

"Маша! Красивая невозможно", - оставили комментарий фэшн-фотограф Соня Плакидюк, а Владимир Остапчук ограничился красноречивыми сердечками. Поклонники ведущей также не удержались от комплиментов.

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Маша Ефросинина покорила роскошным образом на Танцах со звездами 2020 (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

  • Невероятно красивая
  • Яка богиня
  • Нереально красивая, бомба ракета
  • Маша, вы настолько красивая женщина, что у меня эстетическое удовольствие
  • Вы шикарная
  • Маша, такая красивая. Не насмотреться весь эфир!
  • Конечно. Самая яркая, жаркая, веселая и крутая ведущая

К слову, поклонники Маши и зрители "Танцев со звездами 2020" вспомнили, как ведущая балкона подколола коллегу Ольгу Фреймут. Она отметила несоответствия в интервью звездной участницы и назвала их "квестом искренности". Этот фрагмент комментаторы обсудили под постом Маши.

  • Браво! "Квест в поисках искренности Фреймут" это настолько тонко и круто подмечено! Мой восторг, обожаю!
  • Браво, блистательное ведение! Отдельные аплодисменты за диалог с "главной панянкой"
  • "Квест за щирістю" – это было сильно!
  • Маша - Фреймут: 1-0!

Напомним, что ранее Маша Ефросинина научила эффектно носить трендовый брючный костюм.

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Новости Украины Маша ЕфросининаОльга ФреймутТанцы со звездами