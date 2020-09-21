Яркая и жаркая: роскошная Ефросинина в блестящем наряде раззадорила сеть выпадом с сторону Фреймут

Блистательная Маша Ефросинина стала ведущей балкона четвертого прямого эфира проекта Танцы со звездами 2020", который состоялся 20 сентября. Она блестяще справилась с поставленной задачей и непринужденно общалась со звездными парами. Кроме того, Маша поразила своим роскошным образом, а фото с шикарном вечернем туалете разместила настранице в Instagram.

Так, ведущая выбрала платье в пол с пикантным разрезом от бренда Maison d'Angelann. Она собрала волосы в высокую прическу, а в качестве аксессуаров предпочла свисающие серьги.

"Маша! Красивая невозможно", - оставили комментарий фэшн-фотограф Соня Плакидюк, а Владимир Остапчук ограничился красноречивыми сердечками. Поклонники ведущей также не удержались от комплиментов.

Маша Ефросинина покорила роскошным образом на Танцах со звездами 2020 (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Невероятно красивая

Яка богиня

Нереально красивая, бомба ракета

Маша, вы настолько красивая женщина, что у меня эстетическое удовольствие

Вы шикарная

Маша, такая красивая. Не насмотреться весь эфир!

Конечно. Самая яркая, жаркая, веселая и крутая ведущая

К слову, поклонники Маши и зрители "Танцев со звездами 2020" вспомнили, как ведущая балкона подколола коллегу Ольгу Фреймут. Она отметила несоответствия в интервью звездной участницы и назвала их "квестом искренности". Этот фрагмент комментаторы обсудили под постом Маши.

Браво! "Квест в поисках искренности Фреймут" это настолько тонко и круто подмечено! Мой восторг, обожаю!

Браво, блистательное ведение! Отдельные аплодисменты за диалог с "главной панянкой"

"Квест за щирістю" – это было сильно!

Маша - Фреймут: 1-0!

Напомним, что ранее Маша Ефросинина научила эффектно носить трендовый брючный костюм.