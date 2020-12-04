Ярко! Жена Ямы в эффектном бюстье научила девушек идельно встречать Новый Год 2021

Жена Влада Ямы, Лилиана довольно успешно ведет свой личный блог в Instagram – у красавицы-брюнетки более 38 тыс. подписчиков, и их число растет. Она делится советами гармоничных отношений и воспитания настоящего мужчины, а также очаровывает эффектными фото и семейными фотосетами со знаменитым мужем. В этот раз Лилиана решила рассказать, как правильно встретить наступающий год Белого Быка, а заодно похвастаться точеными форами.

Лилиана позирует в бархатном черном эффектном бюстье и брюках прямого кроя со стрелками. Наряд помог обнажить идеальный пресс стройной красавицы. Лилиана поделилась несколькими советами, как правилно встетить наступающий год.

"2021 будет годом Белого Металлического Быка. Бык обладает такими качествами, как решительность, твердость и трудолюбие. Надеемся, что эти качества передадутся и нам в этом году.

Лилиана показа стройные формы я пикантном топе (фото: instagram.com/lilliya_yama)

Очевидно, что главный цвет года - белый. А также все его спокойные и классические видтинки. Чорний и спокойные цвета тоже в приоритети. Встречать год Быка лучше дома, в кругу родных и любимых людей. И, конечно же, даже дома, нам девочкам хочется быть красивыми", - констатировала жена хореографа.

Лилиана считает, что наряд должен быть одновременно удобным и ярким, а главное - универсальным.

"Я достаточно практична в этом вопросе. Люблю такие бюстье, как на фото. У меня их много, разных цветов. Их легко сочетать с разной одеждой и они всегда добавляют яркий акцент к любому образу", - поделилась простым и действенным секретом девушка.

Напомним, что ранее Влад Яма рассказал о бурных похождениях до свадьбы.