Родители должны помогать: Ксения Мишина назвала основные принципы воспитания сына

За кулисами съемочного процесса Ксения Мишина призналась - из-за тяжелого графика ей нередко приходится отказываться от проходящих ролей, и если она берется за работу, то выбирает для себя лучшее. А все потому, что особое внимание в общении и воспитании старается дать своему сыну Платону.

Ксения Мишина на съемочной площадке (фото: пресс-служба)

"Я считаю, что родители должны помогать и направлять детей. Но у каждого возраста есть свои особенности. Платон еще маленький мальчишка, ему всего 8 лет, и, естественно, я рассказываю ему, как и что нужно делать, как себя вести и поступать. Он прислушивается, потому что мое мнение является для него авторитетным. Но в целом я считаю, что сформированной личности нужно давать свободу в принятии решений и выбора, чтобы поскорее определиться с целями. Только путем проб и ошибок и вот этой свободы мы себя находим", - поделилась актриса Ксения Мишина на съемочной площадке канала "Украина".



Ксения Мишина с сыном (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Актриса старается как можно больше времени проводить с сыном, поэтому по возможности берет Платона на съемки. И хотя 8-летний парень уже привык к такой жизни, об актерской профессии пока не задумывается.

"Ему пока не доводилось участвовать в съемках. Мой сын что-то не очень рвется на съемочную площадку", - комментирует звезда.