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Романтика в раю: Маша Ефросинина в бикини станцевала с мужем под дождем

Автор: Марина Настевич

42-летняя телеведущая Маша Ефросинина с сыном Александром и мужем Тимуром Хромаевым наслаждается отдыхом в райском месте - Мальдивском архипелаге. Она призналась, что прекрасный отпуск подходит к концу и показала, как проводит последние дни на островах.

На своей странице в Instagram теледива продемонстрировала свой завтрак в бассейне и невероятно романтическое видео с супругом.

Так, Маша позировала в бассейне в бирюзовом купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру. Рядом с ней на "плавучем" подносе накрыт завтрак - разнообразные закуски, пончики с джемом и кофе. Счастливая ведущая лучезарно улыбается из-под панамы.

"Последний день в раю", - написала звезда.

Маша Ефросинина показала утро в раю (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Позже Ефросинина вместе с любимым насладилась теплым тропическим дождем. Она выложила видео, на котором они с Тимуром обнимаются, танцуют и дурачатся в бассейне. На Маше - красивый раздельный купальник, а ее муж в плавательных шортах. Романтический ролик артистка сопроводила новой песней Адель Easy On Me.

"Кажется, теперь я полюбила дождь..." - написала Ефросинина.

Подписчики не поскупились на теплые слова для этой милой парочки и умилились их идиллией.

  • Как приятно смотреть, красивые
  • Как же это мило, чудесные
  • Какие вы красивые
  • Ну какие балдёжные
  • Как мило! Заряд романтики и позитива
  • Нескінченного щастя, теплоти і ніжності! Радуйте нас прикладом вірності! Приємно спостерігати за вами, дорогі Марійка і Тимур
  • Выглядит как мечта
  • Миллион комплиментов вашей семье, хорошего отдыха
  • Счастливая Маша
  • Идиллия!

Напомним, ранее Маша Ефросинина сверкнула фигурой и пожаловалась на неудавшуюся романтику с мужем на Мальдивах - им помешал сын Саша.

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Маша Ефросинина