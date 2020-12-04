Роскошная женщина: 51-летняя Кэтрин Зета-Джонс поразила молодым внешним видом на новом фото

Кэтрин Зета-Джонс показала новое селфи, на котором выглядит невероятно молодо. Фотосессия была приурочена к запуску новинки от ее личного бренда Casa Zeta-Jones. В этот раз супруга Майкла Дугласа поработала над косметичками.

Кэтрин вновь стала главной моделью промо-кампании. Она примерила классическую белую рубашку с запахом, а в руки взяла упомянутую выше вещичку, необходимую каждой женщине. Макияж ей сделали более чем удачно: благодаря безупречному тону, легким smoky и нежному румянцу на щеках Кэтрин выглядит невероятно молодо. Завершает картину безупречная укладка с легкими волнами.

Кэтрин в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/catherinezetajones)

"Встречайте мою новую косметичку! Новая линия макияжа от @casazetajones и @wunder2cosmetics только что вышла с идеальным праздничным подарочным набором, и я просто обожаю его. Купите их по ссылке в моей биографии сегодня. Поставляется в красном и черном цветах", - написала Кэтрин.

Подписчики, помимо косметички, не смогли оставить без внимания тот факт, что Кэтрин просто светится красотой и молодостью. "Ты такая красивая, ты моя любимая актриса. Мне нравится красная сумка", "Идеальный подарок для праздников", "Ты выглядишь восхитительно", "Красивый цвет, и, конечно, ты выглядишь красивой, как всегда", "Ох, мой любимый цвет", "Выразительная красота", "Суперкрасотка", - не унимается сеть.

Ране мы писали, что Кэтрин показала видео, в котором примерила несколько образов из новой коллекции своего бренда.