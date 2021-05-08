Роскошный муж и любовник: Каменских растрогала признанием в любви имениннику Потапу

На фото Настя показала яркие, веселые и нежные моменты с избранником - они запечатлены как вместе, так и есть кадры только с юбиляром.

Настя Каменских поделилась яркими кадрами с мужем Потапом в день его рождения (фото: instagram.com/kamenskux)

Артистка трогательно поздравила любимого с днем рождения и отметила все его положительные стороны, отметив, что очень гордится им.

"Mi amor, сегодня, в городе Киеве, ровно 40 лет назад, родился самый добрый и самый талантливый мальчик. (Весом всего 2 кг 800 гр). Я очень горжусь тобой, Леша! Ты так много всего сделал и так многого достиг. Ты лучший продюсер, гениальный автор, бизнесмен, ведущий, юморист, роскошный муж и любовник, и этот список бесконечный. Но самое главное, что ты всегда был и остаёшься настоящим Человеком. И сегодня начнётся ещё один интересный, прекрасный, волшебный, полный любви и приключений твой Новый год. Зная тебя, ты ворвёшься в него как торнадо и умчишь покорять новые вершины! А я просто буду рядом, чтоб любить, наполнять, и поддерживать моего мишку", - нежно обратилась к супругу Каменских.

"Я люблю тебя", - тут же ответил Потап в комментариях.

Ну а поклонники активно присоединились к поздравлениям в комментариях и засыпали именинника теплыми пожеланиями.

С днём рождения!!!! Семейного счастья вам и ляльку в придачу

Бесконечного вам счастья

С Днём рождения! Здоровья, любви, чтобы мечты сбывались

Слова искренне любящей жены. Лёха, с Днюхой

Какая прелесть!

С днем рождения талантливого гения! крутой автор и просто клёвый чувак. Вы с Настей дополняете друг друга. Бесконечного вам счастья и неиссякаемой любви!!!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Лёша очень похорошел в браке с вами. Счастья и здоровья

Так здорово,,когда такая любовь,такие чувства сильные, берегите свою любовь. И ,Алексей, с днюхой Вас

Юбиляр Потап в своем аккаунте поделился стихотворением в честь этого дня.

"Если Потапу 40, то сколько ж тогда тебе?

Вроде ж совсем недавно он был

"На своей волне"

20 по 2 елы палы, неплохо кстати малыш

Этот красавчик в Форме, может ворваться на движ

Если Потапу 40, то сколько ж тогда Вам?

Я раньше пел для подростков

Теперь для пап и мам

40 Потапу если, тебе скоко тогда?

Ты вырос на его песнях ,а у тебя отросла борода

Потапу 40 ,да ладно! Эх годы летят, не щадя

Волосы съела краска, согласные съели "О/А"

И вот ПТП теперь 40

Он в Банде крутых облысят

Будь то Бухло или криптовалюта

Возьми подними 50!" - написал именинник.