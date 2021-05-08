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Роскошный муж и любовник: Каменских растрогала признанием в любви имениннику Потапу

Автор: Lite

Несколько дней назад Настя Каменских отпраздновала день рождения, устроив яркую вечеринку в мексиканском стиле. А 8 мая отмечает день рождения и ее супруг - продюсер и рэпер Потап: ему исполняется 40 лет.

В своем Instagram певица опубликовала серию нежных и забавных фото с любимым мужем, а также трогательно поздравила его и призналась в любви.

На фото Настя показала яркие, веселые и нежные моменты с избранником - они запечатлены как вместе, так и есть кадры только с юбиляром.

Настя Каменских поделилась яркими кадрами с мужем Потапом в день его рождения (фото: instagram.com/kamenskux)

Артистка трогательно поздравила любимого с днем рождения и отметила все его положительные стороны, отметив, что очень гордится им.

"Mi amor, сегодня, в городе Киеве, ровно 40 лет назад, родился самый добрый и самый талантливый мальчик. (Весом всего 2 кг 800 гр). Я очень горжусь тобой, Леша! Ты так много всего сделал и так многого достиг. Ты лучший продюсер, гениальный автор, бизнесмен, ведущий, юморист, роскошный муж и любовник, и этот список бесконечный. Но самое главное, что ты всегда был и остаёшься настоящим Человеком. И сегодня начнётся ещё один интересный, прекрасный, волшебный, полный любви и приключений твой Новый год. Зная тебя, ты ворвёшься в него как торнадо и умчишь покорять новые вершины! А я просто буду рядом, чтоб любить, наполнять, и поддерживать моего мишку", - нежно обратилась к супругу Каменских.

"Я люблю тебя", - тут же ответил Потап в комментариях.

Ну а поклонники активно присоединились к поздравлениям в комментариях и засыпали именинника теплыми пожеланиями.

  • С днём рождения!!!! Семейного счастья вам и ляльку в придачу
  • Бесконечного вам счастья
  • С Днём рождения! Здоровья, любви, чтобы мечты сбывались
  • Слова искренне любящей жены. Лёха, с Днюхой
  • Какая прелесть!
  • С днем рождения талантливого гения! крутой автор и просто клёвый чувак. Вы с Настей дополняете друг друга. Бесконечного вам счастья и неиссякаемой любви!!!
  • С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Лёша очень похорошел в браке с вами. Счастья и здоровья
  • Так здорово,,когда такая любовь,такие чувства сильные, берегите свою любовь. И ,Алексей, с днюхой Вас

Юбиляр Потап в своем аккаунте поделился стихотворением в честь этого дня.

"Если Потапу 40, то сколько ж тогда тебе?
Вроде ж совсем недавно он был
"На своей волне"
20 по 2 елы палы, неплохо кстати малыш
Этот красавчик в Форме, может ворваться на движ
Если Потапу 40, то сколько ж тогда Вам?
Я раньше пел для подростков
Теперь для пап и мам
40 Потапу если, тебе скоко тогда?
Ты вырос на его песнях ,а у тебя отросла борода
Потапу 40 ,да ладно! Эх годы летят, не щадя
Волосы съела краска, согласные съели "О/А"
И вот ПТП теперь 40
Он в Банде крутых облысят
Будь то Бухло или криптовалюта
Возьми подними 50!" - написал именинник.

Ранее Настя Каменских поделилась важными советами о том, как принять и полюбить себя.

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Новости Украины Настя КаменскихПотап