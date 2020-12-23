Рождественское настроение: Юлия Санина показала своих многочисленных мужчин

Юлия Санина не скрывает любви к своему мужу и сыну - и часто делится семейными снимками с поклонниками. Например, после поста с кадрами со съемок нового видео, фанаты назвали их с мужем самой милой парой украинского шоу-бизнеса.

Но на самом деле у Юлии намного больше мужчин - конечно, это музыканты ее бенда! Певица поделилась ярким снимком возле новогодней елки в огнях и гирляндах - все члены команды позируют для селфи. Настроение и рождественская атмосфера чувствует сквозь снимок.

"Мои", - написала Санина.

Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Фанаты остались просто в восторге от такого поста: "А вы все - наши!", "Любовь!", "Любимые! Соскучились уже за вами", - написали они под фото.

Напомним, что Юлия Санина во время участия в проекте "Танцы со звездами" не скрывала, что скучает по семье. Так что, оттанцевав и получив свое второе место на проекте, Юлия улетела с сыном и мужем в Египет, где вся семья отлично провела время и восстановила силы.

Красивые локации, море, песок, аквариум, фанаты засыпали лайками и комментариями все посты звезды с поездки. А фото с яхты, на которой они нежатся в лучах солнца вместе с сыном Даней, так и вовсе вызвало бурю восторга у поклонников.