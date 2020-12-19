Русалка: Надя Дорофеева в кроп-топе и массивном браслете позирует в съемочном павильоне

Надя Дорофеева недавно "отчиталась" перед своими фанатами, что работа над слепыми прослушиваниями на "Голосе страны", 1+1, где она будет ментором, завершены - свою нереальную команду она уже собрала.

Тогда поклонники не только порадовались, что скоро они увидят новое шоу со своей любимицей, но и остались слегка в шоке от ее вида - с новой стрижкой Надя стала похожа на Майли Сайрус и Лободу в одном лице.

Но Наде, кажется, не до этого, она с радостью окунулась в свою новую работу - и продолжает делиться моментами со съемок. Например, она запостила фото с кофе, видимо, в перерыве между работой в кадре решила взбодриться.

На фото она сделала страстное выражение лица и выгнулась. Короткий топ и растрепанные по плечам волосы сделали Надю, по мнению поклонников, похожей на русалку.

"Подкатываю к своим подписчикам", - написала Дорофеева.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Поклонники засыпали Надю комплиментами, в очередной раз ей напомнив, что она для них всегда будет самой лучшей, хоть в кресле наставницы, хоть с необычной прической.

Напомним, что после окончания карьеры в группе "Время и стекло", Надя Дорофеева представила сольную композицию gorit. Трек уже успел взорвать разнообразные чарты.