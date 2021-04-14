Русалочка: внучка Ротару похвасталась идеальной фигурой на Гавайях
19-летняя внучка и тезка Софии Ротару, София Евдокименко может похвастаться идеальной фигурой - девушка иногда работает моделью и снимается в стильных фотосетах. Сейчас она решила устроить себе спонтанный отпуск и улетела на Гавайи.
В своем Instagram девушка делится яркими фото и видео с живописного острова Кауи, восхищая точеными формами.
Так, Соня выложила селфи, на котором позировала на фоне экзотических растений. На ней был серый спортивный костюм, состоящий из брюк и короткого топа, так что красотка смогла продемонстрировать идеальный пресс и тонкую талию.
София Евдокименко показала упругий пресс (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Также Евдокименко опубликовала красочное видео на фоне океана. Скорее всего, его снял богатый жених девушки Денис Жаданов, с которым у нее сейчас роман.
В ролике звездная внучка эффектно позирует и прогуливается по крупным камням на берегу океана на фоне волн и брызг. При этом на ней короткое черное платьице, красиво развевающееся на ветру.
"Русалка в сердце", - подписала видео Соня.
Пользователи сети не стали скупиться на комплименты в комментариях.
- Волшебно!
- Миленькая такая
- Красавица
- Прелесть
- Очень красиво!
- Ты очень красивая девушка
- Несравненная красота стихий
- Восхитительно красиво!
- Как красиво, Сонечка
- Вот это фигура!
К слову, бабушка Сони, легендарная София Ротару считает, что внучке пока рано думать о замужестве.