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Светятся от счастья: внучка Ротару впервые показала совместное фото с женихом-миллонером

Новина українською → США, Четверг 21 января 2021 12:38
Светятся от счастья: внучка Ротару впервые показала совместное фото с женихом-миллонером София Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Ольвия Агаркова

19-летняя внучка и тезка Софии Ротару, София Евдокименко редко говорит о личной жизни. Она долго скрывала нового бойфренда, которым оказался 31-летний украинский миллионер Денис Жаданов, который, как и девушка, сейчас живет в США. Пара успела вместе посетить Мексику и отдохнуть на берегу океана, а также сходить на познавательные экскурсии. И если раньше девушка показывала любимого только в InstaStories, то теперь опубликовала фото на личной страничке.

На снимках в фотоблоге юной красавицы Соня и Денис искренне улыбаются и обнимаются. На девушке – платье-мини леопардовой расцветки и белые кроссовки.

"All you need is ... (Все, что тебе надо это… - перевод с англ.)" — коротко подписала фото девушка, а в оригинале фраза заканчивается словом "любовь".

Светятся от счастья: внучка Ротару впервые показала совместное фото с женихом-миллонером

Светятся от счастья: внучка Ротару впервые показала совместное фото с женихом-миллонером

София и Денис больше не скрывают свои отношения (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Подписчики внучки звезды не смогли пройти мимо романтичных кадров.

  • Какие вы красивые
  • Будь счастлива, Сонечка!
  • Ребята, вы такие милые
  • Красивой любви!
  • Очень красивая пара
  • Как классно, когда парень значительно старше девушки - это так заведено за границей. Ну, Соня красотка

В разделе "сториз" Соня показала романтичное утро с любимым. В кадр попала чашки кофе и переплетенные руки влюбленых.

Светятся от счастья: внучка Ротару впервые показала совместное фото с женихом-миллонером

София Евдокименко показала романтичное утро с женихом (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Денис – завидный жених. Он является вице-президентом по маркетингу компании Readdle, которая сотрудничает с гигантом Apple. В 2018 году журнал Forbes внес целеустремленного и успешного украинца в рейтинг "ТОП-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет".

К слову, бабушка Сони, легендарная София Ротару считает, что внучке пока рано думать о замужестве.

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