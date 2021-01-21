Светятся от счастья: внучка Ротару впервые показала совместное фото с женихом-миллонером
19-летняя внучка и тезка Софии Ротару, София Евдокименко редко говорит о личной жизни. Она долго скрывала нового бойфренда, которым оказался 31-летний украинский миллионер Денис Жаданов, который, как и девушка, сейчас живет в США. Пара успела вместе посетить Мексику и отдохнуть на берегу океана, а также сходить на познавательные экскурсии. И если раньше девушка показывала любимого только в InstaStories, то теперь опубликовала фото на личной страничке.
На снимках в фотоблоге юной красавицы Соня и Денис искренне улыбаются и обнимаются. На девушке – платье-мини леопардовой расцветки и белые кроссовки.
"All you need is ... (Все, что тебе надо это… - перевод с англ.)" — коротко подписала фото девушка, а в оригинале фраза заканчивается словом "любовь".
София и Денис больше не скрывают свои отношения (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Подписчики внучки звезды не смогли пройти мимо романтичных кадров.
- Какие вы красивые
- Будь счастлива, Сонечка!
- Ребята, вы такие милые
- Красивой любви!
- Очень красивая пара
- Как классно, когда парень значительно старше девушки - это так заведено за границей. Ну, Соня красотка
В разделе "сториз" Соня показала романтичное утро с любимым. В кадр попала чашки кофе и переплетенные руки влюбленых.
София Евдокименко показала романтичное утро с женихом (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Денис – завидный жених. Он является вице-президентом по маркетингу компании Readdle, которая сотрудничает с гигантом Apple. В 2018 году журнал Forbes внес целеустремленного и успешного украинца в рейтинг "ТОП-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет".
К слову, бабушка Сони, легендарная София Ротару считает, что внучке пока рано думать о замужестве.