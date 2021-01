Светятся от счастья: внучка Ротару впервые показала совместное фото с женихом-миллонером

19-летняя внучка и тезка Софии Ротару, София Евдокименко редко говорит о личной жизни. Она долго скрывала нового бойфренда, которым оказался 31-летний украинский миллионер Денис Жаданов, который, как и девушка, сейчас живет в США. Пара успела вместе посетить Мексику и отдохнуть на берегу океана, а также сходить на познавательные экскурсии. И если раньше девушка показывала любимого только в InstaStories, то теперь опубликовала фото на личной страничке.

На снимках в фотоблоге юной красавицы Соня и Денис искренне улыбаются и обнимаются. На девушке – платье-мини леопардовой расцветки и белые кроссовки.

"All you need is ... (Все, что тебе надо это… - перевод с англ.)" — коротко подписала фото девушка, а в оригинале фраза заканчивается словом "любовь".

София и Денис больше не скрывают свои отношения (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Подписчики внучки звезды не смогли пройти мимо романтичных кадров.

Какие вы красивые

Будь счастлива, Сонечка!

Ребята, вы такие милые

Красивой любви!

Очень красивая пара

Как классно, когда парень значительно старше девушки - это так заведено за границей. Ну, Соня красотка

В разделе "сториз" Соня показала романтичное утро с любимым. В кадр попала чашки кофе и переплетенные руки влюбленых.

София Евдокименко показала романтичное утро с женихом (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Денис – завидный жених. Он является вице-президентом по маркетингу компании Readdle, которая сотрудничает с гигантом Apple. В 2018 году журнал Forbes внес целеустремленного и успешного украинца в рейтинг "ТОП-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет".

К слову, бабушка Сони, легендарная София Ротару считает, что внучке пока рано думать о замужестве.