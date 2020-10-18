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Я рылась в помойке: Тина Кароль шокировала заявлением

Новина українською → Воскресенье 18 октября 2020 11:32
Я рылась в помойке: Тина Кароль шокировала заявлением Тина Кароль (фото: пресс-служба Нового канала)
Автор: Дмитрий Войналович

Тина Кароль рассказала, что заставило ее пойти на отчаянный шаг

Тина Кароль недавно рассказала про реакцию сына на ее нового избранника, а теперь сделала новую откровенное заявление.

Оказывается, популярная певица ради искусства... рылась в помойке. Чего только не сделаешь ради эксклюзивных кадров на киевской свалке!

"Я рылась в помойке. На это смотрели люди и снимали на камеры", - призналась Тина во время съемок шоу "Хто зверху?" на Новом канале.

По словам артистки, она отказалась от грима и прически, чтобы добавить клипу естественности. А еще в видео певица пыталась передать историю предательства и боли разлуки с любимым.

"Тогда клип вышел необычным. Рада, что смогла убедить всех снять именно так. Мы вообще отказались от павильонных съемок. Снимали только на городской свалке", - вспомнила Кароль.

Похоже, что поклонникам понравилась видеоработа на песню "Зачем я знаю", ведь ее посмотрело более пяти миллионов человек.

Я рылась в помойке: Тина Кароль шокировала заявлением

Тина Кароль на шоу "Хто зверху?" (фото: пресс-служба Нового канала)

Ранее Тина Кароль честно высказалась об отношениях с семьей.

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