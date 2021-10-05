"С таким я родилась": Алина Гросу прокомментировала свою внешность (фото)

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Алина уверяет, что она никогда не делала никаких уколов красоты, несмотря на то, что СМИ часто приписывают ей изменения во внешности.

"К косметологу я прихожу только на уходовые процедуры. В чем бы меня не подозревали, но никакого ботокса ни над бровями, ни в щеках, нигде на лице у меня нет. Пока мне эффективно помогает обычная уходовая косметика, которая увлажняет, и декоративная, которая подчеркивает то, что и так хорошо", - рассказала Гросу.

Алина Гросу в сериале "Тайная любовь" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Звезда говорит, что, с одной стороны, ей уже настолько надоели вопросы касательно ее внешности, что она была готова пройти детектор, чтобы доказать свою правоту.

А с другой, как человек публичный, она прекрасно понимает, что люди всегда ищут в артисте какие-то изъяны.

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Обо мне же говорят - и это хорошо. Не было бы интересно - не говорили бы. У меня достаточно маленький нос, и я им горжусь, с таким я родилась. Кстати, у моего младшего брата нос абсолютно идентичный моему, и я понимаю, что он будет таким же мелким. Хотя бы его не будут обвинять в пластике, потому что он мальчик", - смеясь отметила 26-летняя девушка.

Алина Гросу в шоу "Співають всі!" (фото: пресс-служба канала "Украина")