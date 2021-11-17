Сальма Хайек, Леди Гага, Аль Пачино и другие на премьере "Дом Gucci" в Нью-Йорке

Продолжается серия премьер фильма Ридли Скотта "Дом Gucci" по всему миру. В этот раз вечеринка по случаю выхода ленты состоялась в Нью-Йорке.

На красной дорожке House of Gucci собрался актерский состав, а также другие знаменитости. Образы звезд как всегда впечатляют!

Гостями премьеры стали Сальма Хайек, Леди Гага, Джаред Лето, Адам Драйвер, Аль Пачино, Оливия Палермо, Брук Шилдс и другие. Все они соблюдали вечерний дресс-код с элементами роскоши, как и принято для подобного события. Сальма выбрала платье с необычным декольте от Gucci. Леди Гага - платье от Giorgio Armani, которое создавало эффект полуголой груди. А Джаред Лето не изменил своему экстравагантному стилю и пришел в горчичного оттенка костюме и длинной шубе.

Гости премьерного показа (фото: instagram.com/houseofguccimovie)

Напомним, в основу сюжета фильма легла реальная история жизни представителей знаменитого семейства Гуччи. Внук основателя модного дома Маурицио и его жена Патриции Реджани развелись после 12 лет в брака. Спустя несколько лет после развода Патриция заказала убийство экс-мужа. За что была приговорена к 29 годам тюрьмы.