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Сам себя не узнаю: Виталий Козловский ошеломил кардинальной сменой имиджа

Автор: Марина Настевич

Украинский певец Виталий Козловский радикально сменил имидж, в результате чего изменился до неузнаваемости.

Кадрами в новом образе, который сделал его моложе лет на 10, артист поделился в разделе сторис своего Instagram.

Так, Виталий избавился от бороды и усов, с которыми ходил уже много лет. В таком виде его действительно непросто узнать!

"Сегодня я неожиданно вернулся в свои 16", - прокомментировал Козловский изменения во внешности.

Певец рассказал, как пришел на радио, где все его знают. Однако охранники были озадачены и не пропускали его, потому что не узнали артиста. Как отметил Виталий, они "сидели с квадратными глазами и не понимали, кто этот незнакомец".

Он также признался, что вполне их понимает.

"Я понимаю, что у людей шок, я сам себя не узнаю", – добавил Козловский.

Виталий Козловский изменился до неузнаваемости (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

36-летний артист пошутил, что главным вопросом радиопередачи был: "Где борода и усы Козловского?".

Накануне он снимал клип - возможно, именно для нового музыкального видео и преобразился исполнитель.

Напомним, ранее Виталий Козловский откровенно рассказал об ошибках молодости и ориентации.

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Виталий Козловский