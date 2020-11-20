Сама элегантность: Катя Осадчая вышла в свет в стильном костюме за 12 000 грн

Ведущая показала элегантнй образ в ансамбле от украинского бренда

Катя Осадчая, невзирая на усиление карантина, продолжает оставаться в гуще светских и не только событий. Ведущая блистает на публике в эффектных аутфитах, что становится предметом обсуждения ее поклонников. На свежих фото в Instagram она появилась на важном мероприятии в элегантном образе.

Телеведущая отдала предпочтение костюму из итальянской тонкой шерсти мятного цвета с жакетом и широкими брюками на высокой посадке от украинского бренда Mazini, стоимостью 11 999 грн. Она дополнила образ шелковой белой майкой и светлыми лаконичными лодочками.

Ведущая отметила, что она не привыкла рано вставать, но поспешила на специализированный Форум, где решались вопросы по выходу из кризиса креативной индустрии.

Катя Осадчая продемонстрировала стильный деловой образ (фото instagram.com/kosadcha)

Поклонники оценили деловой образ ведущей и оставили для нее комплименты.

"Модница", "Вы очень красивая девушка вы красавица", "Вам очень идет такой образ", "Какая красивая", - писали фолловеры.

В InstsaStories Катя показала закулисное фото из гримерки, на котором позирует в удобных темных джинсах с высокой посадкой и белой футболке с крупной надписью. Она запечатлела момент создания элегантной прически.

Напомним, что ранее Катя Осадчая появилась на светском мероприятии в эффектном красном платье по фигуре от украинского бренда и продемонстрировала попутно образ родом из 90-х.

Кстати, Катя Осадчая показала образ в кокетливом платье-мини, позируя среди листьев.