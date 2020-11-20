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Сама элегантность: Катя Осадчая вышла в свет в стильном костюме за 12 000 грн

Новина українською → Пятница 20 ноября 2020 11:42
Сама элегантность: Катя Осадчая вышла в свет в стильном костюме за 12 000 грн Катя Осадчая (фото instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Ведущая показала элегантнй образ в ансамбле от украинского бренда

Катя Осадчая, невзирая на усиление карантина, продолжает оставаться в гуще светских и не только событий. Ведущая блистает на публике в эффектных аутфитах, что становится предметом обсуждения ее поклонников. На свежих фото в Instagram она появилась на важном мероприятии в элегантном образе.

Телеведущая отдала предпочтение костюму из итальянской тонкой шерсти мятного цвета с жакетом и широкими брюками на высокой посадке от украинского бренда Mazini, стоимостью 11 999 грн. Она дополнила образ шелковой белой майкой и светлыми лаконичными лодочками.

Ведущая отметила, что она не привыкла рано вставать, но поспешила на специализированный Форум, где решались вопросы по выходу из кризиса креативной индустрии.

Сама элегантность: Катя Осадчая вышла в свет в стильном костюме за 12 000 грн

Сама элегантность: Катя Осадчая вышла в свет в стильном костюме за 12 000 грн

Сама элегантность: Катя Осадчая вышла в свет в стильном костюме за 12 000 грн

Сама элегантность: Катя Осадчая вышла в свет в стильном костюме за 12 000 грн

Катя Осадчая продемонстрировала стильный деловой образ (фото instagram.com/kosadcha)

Поклонники оценили деловой образ ведущей и оставили для нее комплименты.

"Модница", "Вы очень красивая девушка вы красавица", "Вам очень идет такой образ", "Какая красивая", - писали фолловеры.

В InstsaStories Катя показала закулисное фото из гримерки, на котором позирует в удобных темных джинсах с высокой посадкой и белой футболке с крупной надписью. Она запечатлела момент создания элегантной прически.

Напомним, что ранее Катя Осадчая появилась на светском мероприятии в эффектном красном платье по фигуре от украинского бренда и продемонстрировала попутно образ родом из 90-х.

Кстати, Катя Осадчая показала образ в кокетливом платье-мини, позируя среди листьев.

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