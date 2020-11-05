Осадчая в мини за 14 470 грн и массивных ботинках покорила неожиданным осенним образом
Ведущая восхитила красочным осенним кадром
Катя Осадчая умеет наслаждаться любым временем года и замечать прекрасное вокруг. Она старается запечатлеть особые мгновения и поделиться ими с поклонниками. Так, Катя опубликовала красочное осеннее фото в Instagram в необчном для себя образе и женственном наряде.
Ведущая выбрала темно-синее короткое приталенное платье с мелким цветочным принтом от украинского бренда Dresstoimpress с завязкой на горловине, двухъярусной юбкой с воланами и рукавами с драпировками от плеча. Стоимость наряда - 14 477 грн.
Скриншот: spazio.ua
Она дополнила образ трендовыми цветными колготками темно-синего оттенка и массивными модными ботинками. Катя собрала сзади волосы в хвост. Она позирует на зеленой поляне у дома среди желтых опавших листьев, а контраст цветом придает кадру особую яркость и сочность.
Катя Осадчая покорила красочным осенним кадром (фото instagram.com/kosadcha)
"Цвета, которые хочется коллекционировать. Люблю желтый и багровый", - призналась ведущая.
Поклонники обратили внимание на образ Кати и оценили красочный антураж созданный самой природой. Она получила одобрительный комментарий от Даши Астафьевой: "Красиво".
- Как красиво! Будто акварелью художник нарисовал
- Какая красота, и Ката посреди нее
- Какая же вы шикарная
- Какие краски. Природа знает, как показать себя во всей красе
- Катя похожа на персонаж картин Клода Моне, такая же непринужденность и краски. Импрессионизм
- Как красиво, как в сказке
- Ну очень художественно. Просто прелесть
Напомним, что ранее Катя Осадчая растрогала фото сыночка Иван с домашним питомцем.