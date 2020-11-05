Осадчая в мини за 14 470 грн и массивных ботинках покорила неожиданным осенним образом

Ведущая восхитила красочным осенним кадром

Катя Осадчая умеет наслаждаться любым временем года и замечать прекрасное вокруг. Она старается запечатлеть особые мгновения и поделиться ими с поклонниками. Так, Катя опубликовала красочное осеннее фото в Instagram в необчном для себя образе и женственном наряде.

Ведущая выбрала темно-синее короткое приталенное платье с мелким цветочным принтом от украинского бренда Dresstoimpress с завязкой на горловине, двухъярусной юбкой с воланами и рукавами с драпировками от плеча. Стоимость наряда - 14 477 грн.

Скриншот: spazio.ua

Она дополнила образ трендовыми цветными колготками темно-синего оттенка и массивными модными ботинками. Катя собрала сзади волосы в хвост. Она позирует на зеленой поляне у дома среди желтых опавших листьев, а контраст цветом придает кадру особую яркость и сочность.

Катя Осадчая покорила красочным осенним кадром (фото instagram.com/kosadcha)

"Цвета, которые хочется коллекционировать. Люблю желтый и багровый", - призналась ведущая.

Поклонники обратили внимание на образ Кати и оценили красочный антураж созданный самой природой. Она получила одобрительный комментарий от Даши Астафьевой: "Красиво".

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Напомним, что ранее Катя Осадчая растрогала фото сыночка Иван с домашним питомцем.