Самая богатая певица украсила елку Эльфами по 1000 грн за штуку: как это выглядит (видео)

Украинская певица-миллионерша Камалия рассказала о новогодних традициях своего семейства и рассекретила стоимость украшения елки. А украшать и вправду было что - зеленая красавица достигает почти второго этажа дома артистки и ее семьи.

Так, по словам Камалии, украшение елки стало целым процессом и для этого понадобились специальные леса. Об этом певица рассказала в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

"Тут развернулся целый процесс, чтобы украсить елку игрушками! У нас есть специальные леса, очень высокая лестница", - рассказывает Камалия.

Всего на украшение елки ушло 10 коробок игрушек, которые она тщательно отбирала и сортировала.

"Здесь было не пройти и не проехать. Я отбирала игрушки, сортировала их, фантазировала, куда повесить. И потом палочкой показывала: на эту веточку цепляем вот эту игрушечку", - поделилась певица.

Камалия с дочерьми возле новогодней елки (фото: instagram.com/kamaliyaofficial/)

А вот стоимость игрушек совершенно разная. Некоторые сделаны своими руками, есть фабричные по 200 грн, есть эксклюзивные - по 1000.

"Эльфы по 1000 гривен, а есть фабричные игрушки по 200 гривен. И даже сохранилась игрушка с 1980-х годов, которая была на елочке в детстве. Моя троюродная сестра по папиной линии шьет игрушки. И клоун на нашей елке - ее работа. Есть игрушки, сделанные руками Арабеллы и Мирабеллы, когда они еще ходили в садик", - добавила она.

Камалия рассказала про новогодние традиции и супер елку (видео: YouTube/Зірковий шлях)

Настоящее имя певицы Наталья Викторовна Шмаренкова (сейчас - Захур). Она родилась 18 мая 1977 года в российском Забайкалье. В 2003 Камалия вышла замуж за миллионера Мохаммада Захура. Осенью вся семья, включая детей, переболела коронавирусом.

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