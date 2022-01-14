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Самая горячая пара 90-х: топ-7 фото Памелы Андерсон и Томми Ли, которые вызовут у вас ностальгию

Новина українською →
Пятница 14 января 2022 20:20
Самая горячая пара 90-х: топ-7 фото Памелы Андерсон и Томми Ли, которые вызовут у вас ностальгию Памела Андерсон и Томми Ли (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

В феврале состоится премьера сериала "Пэм и Томми" от Hulu, который расскажет историю любви одной из самых популярных пар 90-х: Памелы Андерсон и Томми Ли.

В основе сюжета – начало страстного романа звезды Playboy и барабанщика рок-группы Mötley Crüe, а также секс-скандал, который разгорелся в 1995 году. Напомним, сразу после медового месяца влюбленную парочку ждал неприятный сюрприз: их домашнее видео выставили на всеобщее обозрение.

Памелу сыграет Лили Джеймс, известная по сериалу "Аббатство Даунтон", а Томми Ли – Себастьян Стэн ("Тоня против всех", "Сплетница"). Режиссером сериала стал Крейг Гиллеспи стал.

Судя по звездному составу и первым кадрам, зрителей ожидает эмоциональное и событийное видео. Под стать отношениям главных героев, которые не давали скучать публике в 95-м.

Музыкант, который часто был не в себе от воздействия наркотических веществ, сумел все же разглядеть на одной из вечеринок свою любовь. Уже спустя пару суток после знакомства Пэм и Томми отмечали помолвку на одном из пляжей Мексики. Андерсон вспоминала, что во времена бурной молодости они часто ходили голыми и постоянно снимали видео, которые хранили в сейфе.

Правда, уже спустя три года веселье кончилось: парень был арестован за насилие над звездой "Спасателей Малибу" и отбыл шесть месяцев тюремного наказания. В этом коротком и ярком браке успели родиться двое сыновей пары – Брэндон Томас и Дилан Джаггер.

Вспоминаем, какими были Памела и Томми в те времена.

Самая горячая пара 90-х: топ-7 фото Памелы Андерсон и Томми Ли, которые вызовут у вас ностальгиюСамая горячая пара 90-х: топ-7 фото Памелы Андерсон и Томми Ли, которые вызовут у вас ностальгиюСамая горячая пара 90-х: топ-7 фото Памелы Андерсон и Томми Ли, которые вызовут у вас ностальгиюСамая горячая пара 90-х: топ-7 фото Памелы Андерсон и Томми Ли, которые вызовут у вас ностальгиюСамая горячая пара 90-х: топ-7 фото Памелы Андерсон и Томми Ли, которые вызовут у вас ностальгиюСамая горячая пара 90-х: топ-7 фото Памелы Андерсон и Томми Ли, которые вызовут у вас ностальгиюСамая горячая пара 90-х: топ-7 фото Памелы Андерсон и Томми Ли, которые вызовут у вас ностальгию

Памела Андерсон и Томми Ли были самой яркой парой 90-х (фото: Getty Images)

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