Самая красивая: 54-летняя Сальма Хайек взорвала сеть молодым внешним видом

Сальма Хайек выглядит на снимке счастливой и довольной. Она надела черный джемпер, а в макияже выбрала приглушенные оттенки. Волосы звезда распустила по плечам, вытянув их упругими мягкими волнами на подобие "ангелов" Victoria`s Secret.

Сальма Хайек покорила сеть красотой (фото: instagram.com/salmahayek)

"Улыбайтесь", - написала Сальма под снимком, в ответ же получила многочисленные приятные слова и комментарии.

"Твоя улыбка - яркий свет для этого мира и символ этого фандома. Пожалуйста, никогда не переставай улыбаться, мы тебя любим", "Я обожаю твою улыбку", "Самая красивая улыбка в мире", "Сальма, ты просто идеальная", - такими словами просто засыпали супругу Франсуа-Анри Пино.