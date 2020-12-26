Самая красивая елка: Лилия Ребрик в ночнушке показала яркие новогодние украшения

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик показала, как ее семья подготовилась к Новому году. Знаменитость впечатлила своих подписчиков оригинальными новогодними украшениями. Ребрик часто показывает, как ухаживает за садом, заботится о детях и хозяйничает по дому, однако хозяйкой себя не считает. Поклонники же думают совсем наоборот. Заявление телеведущей и фотографии оригинальных новогодних украшений опубликованы в Instagram.

На снимках Лилия Ребрик позирует со своим псом, игрушечным Дедом Морозом и новогодней елкой. На одном из снимков заметно, что интерьер знаменитости в столовой комнате украшен изделиями из хвойных ветвей. Сама Ребрик для атмосферного снимка выбрала милый пижамный костюм.

Лилия Ребрик показала новогоднюю ель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В подписи к снимку Лилия Ребрик скромно рассказала, что стремится к чистоте и порядку в дома, а себя классической домохозяйкой не считает.

"Я не классическая домохозяйка, чего мне лукавить. Но синдром гнездования у меня время от времени просыпается, а как пандемия началась - так он еще и обострился. Я хочу, чтобы в доме было чисто, уютно, и чтобы все на своих местах было (вот с этим с двумя детьми проблемка)", - пишет Ребрик.

Читатели Ребрик восхитились в комментариях украшениями, которые телеведущая выбрала, чтобы создать в доме неповторимую новогоднюю атмосферу.

Красоточка.

Лилия, у вас самая красивая елка.

Яка гарна ялинка у вас.

Скриншоты (instagram.com/liliia.rebrik)

Раньше Лилия Ребрик устроила зажигательные танцы в спортивных штанах - и выставила их в свою соцсеть. Лилия решила показать, на что способна бывшая гимнастка.

До этого Лилия Ребрик сделала трогательное признание в любви мужу Андрею Дикому. Она поздравила его с годовщиной свадьбы. Семейная пара вместе уже целых 9 лет.