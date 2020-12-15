Самая красивая пара: Настя Каменских с Потапом развеселили поклонников смешным фото со спорта

Настя Каменских штурмует музыкальные чарты со своим новым хитом в обнимку. Так, певица на днях похвасталась, что в TOP-100 Shazam: 2020 global playlist on Applemusic. Каменских была в настоящем восторге, а ее муж и продюсер Потап и подавно, ведь он очень любит деньги, по его же словам.

На этот раз супруги решили подзарядиться спортом, чтобы были силы на новые свершения.

Настя запостила снимок, на котором она стоит в спортивном костюме и шапке собственного производства, а на фоне в прыжке запечатлен Потап в ярких оранжевых кроссовках.

Пара бегает где-то за городом на свежем воздухе - вокруг деревья. Оба выглядят счастливыми, видимо, победы на музыкальном поприще и будущий хит с Ольгой Бузовой радует артистов.

"Спорт, спорт, спорт", - лаконично написала Каменских.

Настя Каменских и ее красивая пара (фото: instagram.com/kamenskux/)

"Вы самая красивая пара", "Какие классные", "Очень круто, что занимаетесь бегом", - и другие радостные комментарии оставили под веселым снимком украинских звезд их многочисленные поклонники.

Напомним, что Потап не так давно прославился очередным мудрым высказыванием. Он высказался о будущем сотрудничестве с Ольгой Бузовой, попутно назвав своих поклонников "долбодятлами".