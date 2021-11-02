Самая красивая пара: Слава Каминская озадачила сеть нежными фото с бывшим мужем

Так, на фото Слава и Эдгар трогательно позировали вместе - на одном из снимков мужчина нежно обнимал бывшую жену за талию. На другом певица мило прижалась к бывшему мужу, обнимая его за шею.

Каминская показала также кадры со свекровью Людмилой и своей мамой, которую также позвали на праздник.

Слава показала кадры с празднования дня рождения мамы бывшего мужа Эдгара (фото: instagram.com/babaslavka)

"Эти фото должны были попасть в сеть еще 11 октября, но всему свое время! Пожалуй, я чувствовала, что заболею и этот архив понадобится мне позже, поможет не скучать, как минимум в сети. 11.10 – день рождения нашей замечательной бабушки, мамы Людмилы Каминской! Было весело. Очень весело. P.S. У нас с Эдгаром, кроме замечательных детей, выходят замечательные общие фото", - подписала фото Слава.

Певица появилась на торжестве в черном платье по фигуре с белой отделкой в области декольте. Она уложила волосы в локоны и накрасила губы алой помадой. Эдгар же выбрал светлый пиджак в шотландскую клетку, черную водолазку и черные брюки.

Фолловеры пришли в восторг от таких романтических кадров и выразили надежду, что они снова будут вместе. Многие отметили, что по их мнению Слава и Эдгар все еще любят друг друга.