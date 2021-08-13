Самая красивая на планете: Ирина Шейк взорвала сеть чувственными кадрами

Ирина Шейк продолжает делиться фото со своего отдыха на Ибице. Кроме своих соблазнительных снимков в купальниках , супермодель порадовала общими фото с признанными мэтрами фешн-индустрии: дизайнером Рикардо Тиши и фотографом Мертом Аласом.

Ирина Шейк всегда славилась своим совершенным телом. Но на последних фото особенно постаралась продемонстрировать его во всей красе. Девушка снялась в откровенном боди, а также крошечном бикини, которые дополнила кожаными ботфортами. Жаркие кадры вызвали большой резонанс в сети, потому Ирина решила показать еще порцию из той же серии.

Ирина Шейк в компании друзей (фото: instagram.com/irinashayk)

В посте она продемонстрировала также афтепати, когда съемка была закончена. Ирина, которую связывает давняя дружба с Рикардо Тиши и Мертом Аласом, позирует в обнимку с ними. На одном фото она сидит у креативного директора Burberry на коленях. Ранее после признаний друг другу в любви пару регулярно "сводили", а в прессе появлялись новости, что сердце красавицы больше не свободно. Теперь все поклонники уже привыкли к близким отношениям Ирины и Рикардо и не приписывают им роман.

К слову, недавно стало известно, что Ирина встретилась с арт-дилером Вито Шнабелем. С этим ловеласом девушке также приписывали романтические отношения. В этот раз, направляясь к нему, Ирина прятала лицо, что очень не похоже на нее. Так что, вполне возможно, Шейк хочет скрыть их связь. К слову, по последним инсайдерским данным, роман с Канье Уэстом у Ирины не сложился. Модели и экс-мужу Ким Кардашьян хватило совместного отпуска, чтобы понять, что дальше они предпочитают остаться друзьями.