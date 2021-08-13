ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Самая красивая на планете: Ирина Шейк взорвала сеть чувственными кадрами

Новина українською →
Ибица, Пятница 13 августа 2021 19:33
Самая красивая на планете: Ирина Шейк взорвала сеть чувственными кадрами Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: RBC.UA

Ирина Шейк продолжает делиться фото со своего отдыха на Ибице. Кроме своих соблазнительных снимков в купальниках, супермодель порадовала общими фото с признанными мэтрами фешн-индустрии: дизайнером Рикардо Тиши и фотографом Мертом Аласом.

Новый пост отлично передает атмосферу беззаботного летнего веселья, который царит там.

Ирина Шейк всегда славилась своим совершенным телом. Но на последних фото особенно постаралась продемонстрировать его во всей красе. Девушка снялась в откровенном боди, а также крошечном бикини, которые дополнила кожаными ботфортами. Жаркие кадры вызвали большой резонанс в сети, потому Ирина решила показать еще порцию из той же серии.

Самая красивая на планете: Ирина Шейк взорвала сеть чувственными кадрамиСамая красивая на планете: Ирина Шейк взорвала сеть чувственными кадрамиСамая красивая на планете: Ирина Шейк взорвала сеть чувственными кадрамиСамая красивая на планете: Ирина Шейк взорвала сеть чувственными кадрамиСамая красивая на планете: Ирина Шейк взорвала сеть чувственными кадрамиИрина Шейк в компании друзей (фото: instagram.com/irinashayk)

В посте она продемонстрировала также афтепати, когда съемка была закончена. Ирина, которую связывает давняя дружба с Рикардо Тиши и Мертом Аласом, позирует в обнимку с ними. На одном фото она сидит у креативного директора Burberry на коленях. Ранее после признаний друг другу в любви пару регулярно "сводили", а в прессе появлялись новости, что сердце красавицы больше не свободно. Теперь все поклонники уже привыкли к близким отношениям Ирины и Рикардо и не приписывают им роман.

К слову, недавно стало известно, что Ирина встретилась с арт-дилером Вито Шнабелем. С этим ловеласом девушке также приписывали романтические отношения. В этот раз, направляясь к нему, Ирина прятала лицо, что очень не похоже на нее. Так что, вполне возможно, Шейк хочет скрыть их связь. К слову, по последним инсайдерским данным, роман с Канье Уэстом у Ирины не сложился. Модели и экс-мужу Ким Кардашьян хватило совместного отпуска, чтобы понять, что дальше они предпочитают остаться друзьями.

Ранее своими фото в купальнике вдохновила еще одна супермодель - Изабель Гулар.

Читайте LITE в Google News
Ирина Шейк Шоу-бизнес
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В сентябре наступят мощные магнитные бури: как уберечь себя
В сентябре наступят мощные магнитные бури: как уберечь себя