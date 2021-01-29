Самая красивая на планете: Синди Кроуфорд в платье-комбинации восхитила совершенным телом

Синди Кроуфорд показала новое фото, на котором позирует в платье в бельевом стиле. Из тонкого шелка, с высоким разрезом по ноге и цветочной вышивкой, оно сделало образ супермодели 90-х романтичным и горячим одновременно. Дополнили его сапоги-казаки, яркий макияж и дерзкая укладка на одну сторону. Фото первым опубликовал Артур Эльгорт - американский фешн-фотограф, который сделал массу известных фотосессий для журнала Vogue. Их с Синди связывается давняя дружба.

"Я уже и забыла об этом! Спасибо, что достал его из своих архивов @arthurelgort! Какая веселая съемка на ранчо с чуваками, @sammcknight1 и @beingsonia", - написала Синди и указала, что фото было сделано давно.

Синди на архивном фото (фото: instagram.com/cindycrawford)

Но это не помешало сети начать восхищаться неземной красотой Кроуфорд и ее совершенным телом. Фанаты называют Синди "богиней" и "самой красивой женщиной на планете". Что ж, Синди и сейчас остается вдохновляющей и невероятно притягательной.

Кайя Гербер (фото: instagram.com/kaiagerberrx)

К слову, дочь Синди, Кайя Гербер, унаследовала редкую красоту матери. Но одной модельной карьерой и съемками она не ограничивается. Девушка очень умна, доброжелательна и обожает читать. Один из последних постов она посвятила именно этому хобби.

А вот сын Синди Кроуфорд известный в прессе как "проблемный ребенок", который доставляет родителям немало хлопот.