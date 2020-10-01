Не поддамся: жена Павлика сделала мощное заявление о своей внешности

Екатерина Репяхова высказалась о принятии себя

26-летняя жена Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова активно развивает блог в Instagram и обсуждает с подписчиками жизненные темы, затрагивает вопросы психологии и философские рассуждения о важном. Так, девушка в этот раз предпочла поговорить о принятии себя, внешности и залоге привлекательности.

Екатерина опубликовала нежное портретное фото со свадебной фотосессии и заявила, что очень любит свою внешность, а принять себя ей помогли мудрые советы и наставления мамы. У девушки свои критерии привлекательности – наличие харизмы, ум и уверенность в себе.

"Никогда не поддамся навязыванию стандартов красоты. Может быть, я не самая красивая по каким-то стандартам, но во мне есть что-то намного важнее, что-то невесомое. По крайне мере, мне всегда так говорила мама. И именно мама убедила меня, что не внешность главное. Главное - любить себя изнутри и иметь харизму, ну и мозги! И вообще мама своей мудростью избавила меня от миллиона возможных тревог", - поделилась жена артиста.

Екатерина Репяхова знает свои сильные стороны ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Мама Екатерины тут же отреагировала на ее признание в комментарии под постом. "Да, моя самая красивая, умная, любимая девочка, ты лучше всех!" - написала Лариса Репяхова.

Скриншот комментариев

Подписчики девушки всецело поддержали ее теорию и не скупились на комплименты.

Катюш, ты красавица. В каждом человеке есть своя особенность, твоя особенность - это открытость и искренность

Браво маме... А вы имеете внутреннюю красоту... Такое умиротворение

Молодчина Ваша мама. Стандарты красоты - это вообще что-то относительное, как для меня. Себя действительно надо любить

Правильно! Главное любить себя, а любовь она из внутреннего состояния! И внешность у Вас очень привлекательная и женственная!

Каждый человек прекрасен собой

Напомним, что ранее Екатерина Репяхова рассказала о провалах и ошибках.

К слову, жена Виктора Павлика поделилась своей проблемой и заговорила о здоровье.