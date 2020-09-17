Само очарование: Анна Курникова показала редкое фото подросшей дочери

Анна Курникова крайне редко делится кадрами из личной жизни, а потому каждое новое фото на ее страницах в соцсетях становится праздником для фанатов.

Несколько часов назад возлюбленная Энрике Иглесиаса в своем Instagram-аккаунте поделилась снимком их младшей дочери, которая появилсь на свет зимой этого года, и просто покорила фолловеров.

Анна поделилась новым фото (фото: instagram.com/annakournikova)

Маше, как назвали девочку, только недавно исполнилось 7 месяцев, но она, похоже, привыкла ко пристальному вниманию к своей персоне. Малышка позирует на диване в милом наряде: белая кофточка и юбка с кружевом сделали ее образ просто очаровательным. В дополнение мама сделала ей два очаровательных хвостика. Девочка явно была чем-то очень довольна, на ее личике играла счастливая улыбка.

"Уимблдон, жди меня!", – подписала снимок Курникова, пророча дочери спортивное будущее.

Такой милый пост вызвал массу эмоций у поклонников. Они гадают, на кого больше похожа девочка: на Энрике или Анну. Причем мнения разделились примерно поровну. А вот факт, что она растет настоящей красавицей, не вызвал ни у кого сомнений.

Анна Курникова и Маша (фото: instagram.com/annakournikova)

Напомним, ранее 38-летняя Анна показала фото с Машей, на котором девочка была еще совсем крошкой. Кадр был сделан спустя несколько месяцев после родов и продемонстрировал, в какой прекрасной форме находится теннисистка. Курниковой действительно удалось виртуозно быстро вернуться в идеальную форму.