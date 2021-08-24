Само совершенство: Вера Брежнева подразнила пикантным видео топлес в душе

Откровенный видеоролик певица опубликовала на своей странице в Instagram .

Вера решила начать день с водных процедур и показала, как принимает душ на улице, при этом из одежды на ней одни лишь белые плавки. Ролик снят в замедленной съемке и, вероятно, его автором выступил супруг певицы, с которым она отдыхала в Греции.

При этом звезда позировала спиной к камере, демонстрируя стройное и подтянутое тело.

"18+. Водные процедуры. Решила начать эту неделю так", - написала Брежнева.

Фолловеры не могли оторвать взгляд от соблазнительных кадров и попросили Веру почаще их радовать подобными видео.