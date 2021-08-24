Само совершенство: Вера Брежнева подразнила пикантным видео топлес в душе
39-летняя экс-солистка "ВИА Гры" и супруга Константина Меладзе Вера Брежнева ошеломила поклонников пикантным видео, в котором появилась топлес.
Откровенный видеоролик певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Вера решила начать день с водных процедур и показала, как принимает душ на улице, при этом из одежды на ней одни лишь белые плавки. Ролик снят в замедленной съемке и, вероятно, его автором выступил супруг певицы, с которым она отдыхала в Греции.
При этом звезда позировала спиной к камере, демонстрируя стройное и подтянутое тело.
"18+. Водные процедуры. Решила начать эту неделю так", - написала Брежнева.
Фолловеры не могли оторвать взгляд от соблазнительных кадров и попросили Веру почаще их радовать подобными видео.
- Обернитесь, обернитесь...
- Ни жириночки
- Каждый день так начинайте и заканчивайте (в прямом эфире)!
- Вера, почаще купайтесь...
- Эстетика
- Шикарная женщина
- Вера, вы выглядите просто потрясающе, глядя на вас, просто "сносит башню"...
- Божественная Вера!
- Какая красивая
- Отличная фигура!
- Само совершенство
- Как красиво... Всегда Вами восхищалась
Напомним, ранее Вера Брежнева заворожила атмосферными кадрами в лавандовом раю.