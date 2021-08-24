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Само совершенство: Вера Брежнева подразнила пикантным видео топлес в душе

Новина українською →
Вторник 24 августа 2021 14:03
Само совершенство: Вера Брежнева подразнила пикантным видео топлес в душе Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Марина Настевич

39-летняя экс-солистка "ВИА Гры" и супруга Константина Меладзе Вера Брежнева ошеломила поклонников пикантным видео, в котором появилась топлес.

Откровенный видеоролик певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Вера решила начать день с водных процедур и показала, как принимает душ на улице, при этом из одежды на ней одни лишь белые плавки. Ролик снят в замедленной съемке и, вероятно, его автором выступил супруг певицы, с которым она отдыхала в Греции.

При этом звезда позировала спиной к камере, демонстрируя стройное и подтянутое тело.

"18+. Водные процедуры. Решила начать эту неделю так", - написала Брежнева.

Фолловеры не могли оторвать взгляд от соблазнительных кадров и попросили Веру почаще их радовать подобными видео.

  • Обернитесь, обернитесь...
  • Ни жириночки
  • Каждый день так начинайте и заканчивайте (в прямом эфире)!
  • Вера, почаще купайтесь...
  • Эстетика
  • Шикарная женщина
  • Вера, вы выглядите просто потрясающе, глядя на вас, просто "сносит башню"...
  • Божественная Вера!
  • Какая красивая
  • Отличная фигура!
  • Само совершенство
  • Как красиво... Всегда Вами восхищалась

Напомним, ранее Вера Брежнева заворожила атмосферными кадрами в лавандовом раю.

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Вера Брежнева
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