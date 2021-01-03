Самое ценное: Яма с женой и сыном в total white образах растопили сердца новогодним счастьем

Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном не перестает очаровывать поклонников душевными семейными фотосетами. Только недавно он показал лицо подросшего мальчика и познакомил с ним поклонников, а также рассказал об особой новогодней игрушке, которую они с женой привезли из Венеции. В преддверии нового года хореограф с семьей принял участие в теплой семейной фотосессии, а сейчас показал поклонникам полные нежности кадры.
Судья "Танцев со звездами" опубликовал в Instagram публиковал серию новогодних снимков с женой и сыном. Влад и Лилиана выбрали одежду в одинаковых оттенках – молочных. Вся семья с маленьким Леоном разместилась на полу – жена хореографа обнимает мужа, а мальчик целует руку мамы.
Влад с женой Лилианой и сыном Леоном снялись в праздничном фотосете (фото: instagram.com/lilliya_yama)
"С вами я счастлив, Семья!" - с гордостью подписал фото Влад, что привело поклонников в полный восторг.
Напомним, что ранее Влад Яма рассмешил забавных фото из жарких стран.