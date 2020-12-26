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Как на самом деле выглядит 51-летняя Дженнифер Лопес: папарацци застали звезду врасплох (фото)

Новина українською → Суббота 26 декабря 2020 22:43
Как на самом деле выглядит 51-летняя Дженнифер Лопес: папарацци застали звезду врасплох (фото) Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Анна Киселева

Дженнифер Лопес, которая не так давно праздновала свое 51-летие, доказала, что ее фигура – результат активной работы над своим телом. Голливудская звезда появилась в тесных леггинсах и укороченном топе. Певица дополнила свой образ маской со стразами, сумкой Valentino Garavani Supervee и массивными аксессуарами. Стрит-фото опубликовали в Harpers Bazaar.

В то время как многие готовятся набрать лишние килограммы из-за новогодних праздников, Дженнифер Лопес работает в спортзале. Джей Ло была замечена в укороченном лимонном топе, который демонстрировал ее подтянутый живот, и кобальтово-синих леггинсах. Она несла свою любимую питьевую бутылку и такую же блестящую маску.

Как на самом деле выглядит 51-летняя Дженнифер Лопес: папарацци застали звезду врасплох (фото)

Дженнифер Лопес (фото: harpersbazaar.com)

Певица также была сфотографирована в голубом костюме с головы до ног, состоящем из облегающих леггинсов, подходящей в тон толстовки, огромных золотых сережек-колец и блестящей маски для лица. Она также взяла белую сумку на плечо Valentino Garavani Supervee, чтобы дополнить образ. Стоимость сумки – около $2195.

Как на самом деле выглядит 51-летняя Дженнифер Лопес: папарацци застали звезду врасплох (фото)

Дженнифер Лопес (фото: harpersbazaar.com)

Ранее мы писали, что Лопес завела сеть жаркими танцами, примерив соблазнительный наряд.

Напомним, что ранее Джей Ло продемонстрировала трендовые образы этой зимы в эффектном фотосете. Она оригинально прорекламировала свою коллекцию демисезонной обуви.

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