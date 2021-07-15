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Как на самом деле выглядит фигура 58-летней Деми Мур: папарацци сняли звезду на пляже

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США, Четверг 15 июля 2021 17:24
Как на самом деле выглядит фигура 58-летней Деми Мур: папарацци сняли звезду на пляже Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: RBC.UA

Деми Мур недавно стала лицом новой линии купальников Andie Swim. В рекламной компании она снялась вместе со своими дочерьми и выглядела не хуже молодых красоток. Подтянутое тело актрисы просто покорило сеть. Но многие усомнились - действительно ли фигура 58-летней Мур в реальной жизни соответствует отретушированным снимкам.

Ответ на этот вопрос дали папарацци, которым удалось заснять звезду во время отдыха в Греции.

Стоит отметить, что и сама Деми Мур запостила несколько фото в своем блоге. Она показала селфи из отельного номера, а также фото на фоне бирюзовой воды. Яркие кадры она подписала: "Готова к еще одному дню в раю".

Как на самом деле выглядит фигура 58-летней Деми Мур: папарацци сняли звезду на пляжеКак на самом деле выглядит фигура 58-летней Деми Мур: папарацци сняли звезду на пляжеКак на самом деле выглядит фигура 58-летней Деми Мур: папарацци сняли звезду на пляже

Деми Мур покорила сеть фигурой (фото: instagram.com/demimoore; скрин instagram.com/spletnik_ru)

Фото звезда не стала обрабатывать, оставив на коже пигментацию и растяжки. Тем не менее, хотя фигура Деми и не выглядит столь совершенной, как на фото с рекламной кампании, никаких существенных отличий найти невозможно.

В этом можно убедиться и на снимках папарацци. Деми сфотографирована на пляже в темно-фиолетовом бикини с оборками. Волосы она заплела в косы, подобрала цепочку с крупной подвеской. Выглядела она невероятно счастливой и, как всегда, - впечатляюще молодой.

Также мы писали, что Деми Мур покорила красотой на фото из молодости.

А еще - как на самом деле выглядит 51-летняя Дженнифер Лопес.

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