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Самые горячие фото Джей Ло, которые заставят вас забыть обо всем на свете

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Пятница 05 ноября 2021 16:45
Самые горячие фото Джей Ло, которые заставят вас забыть обо всем на свете Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: RBC.UA

Голливудская знаменитость Дженнифер Лопес примерила на себя очередной откровенный образ, который вызвал у ее фанатов настоящий восторг.

Актриса и певица демонстрирует идеальную фигуру в коротком ролике в Instagram.

Дженнифер выбрала черные блестящие полуботинки на каблуках, атласные штаны с низкой посадкой и пиджак, изюминка образа - серебристый бюстгальтер с кружевной отделкой. Из аксессуаров: стильный ремень со стразами, чокер, подвески и серьги-кольца. "Любовь - это жизнь, а жизнь - это любовь", - написала Лопес под видео.

Фанаты остались в восторге от физической формы 52-летней звезды, засыпав ее комплиментами. Предлагаем полюбоваться самыми яркими фото знойной красавицы.

Самые горячие фото Джей Ло, которые заставят вас забыть обо всем на светеСамые горячие фото Джей Ло, которые заставят вас забыть обо всем на светеСамые горячие фото Джей Ло, которые заставят вас забыть обо всем на светеСамые горячие фото Джей Ло, которые заставят вас забыть обо всем на светеСамые горячие фото Джей Ло, которые заставят вас забыть обо всем на светеСамые горячие фото Джей Ло, которые заставят вас забыть обо всем на светеСамые горячие фото Джей Ло, которые заставят вас забыть обо всем на светеСамые горячие фото Джей Ло, которые заставят вас забыть обо всем на светеСамые горячие фото Джей Ло, которые заставят вас забыть обо всем на светеСамые горячие фото Джей Ло, которые заставят вас забыть обо всем на светеСамые горячие фото Джей Ло, которые заставят вас забыть обо всем на светеСамые горячие фото Джей Ло, которые заставят вас забыть обо всем на светеДженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Ранее Дженнифер Лопес показала, как носить самый модный цвет осени 2021.

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