Самый правильный путь: "холостячка" Мишина назвала главный залог успеха мужчины у девушек

Главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина продолжает на экране выбирать себе спутника жизни, ходить на свидания с претендентами на руку и сердце, но признается, что на теперешний момент уже обрела свое счастье. А пока телезвезда делится с поклонниками закулисными кадрами со съемок и своими воспоминаниями, мыслями и рассуждениями. Так, она рассказала в Instagram о главном секрете покорения женского сердца.

Актриса показала несколько фото, сделанных во время записи проекта, на которых она от души смеется сидя на диване в компании мужчин.

"Знаете, что по-настоящему украшает любого человека? Искренний смех!

Вспомните, с самого детства нашими лучшими друзьями становились те, с кем можно было посмеяться в голос. Согласитесь, не с каждым так получается. Не с каждым человеком это возможно. Но именно так мы понимаем - мы на одной волне. Смех - это всегда про доверие. Ну не будет вам смешно рядом с теми, кто вызывает у вас чувство опасности. А еще вы знали, что умение посмеяться над собой, это признак интеллекта, да и уверенности в себе? Самоирония, еще никому не помешала", - считает Ксения.



⠀Ксения Мишина показала эксклюзивные фото со съемок шоу "!Холостячка" (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Ну а ответ "чувство юмора", вообще лидирует у девушек, среди ответа на вопрос: "Качества идеального мужчины?". Все просто, подсознательно мы очень хотим не только защищенности, нежности и восхищения, но и легкости! И это самый правильный путь. Если научиться жить так, чтобы воспринимать все не так серьезно, а легче и как будто игру, мне кажется можно стать намного счастливее", - убеждена холостячка.

Напомним, что ранее Ксения Мишина обратилась к недоброжелателям, осудившим ее появление и судейство на проекте "Танцы со звездами 2020".

Кстати, Ксения Мишина раскрыла малоизвестный факт о своем увлечении.